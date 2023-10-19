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شركة نستله تقول إنها “أغلقت مؤقتاً” مصنع إنتاج في إسرائيل

منذ ساعة واحدة

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لندن: قالت شركة نستله إنها “أغلقت مؤقتاً” أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل “كإجراء احترازي”، لتصبح أول شركة عملاقة للمنتجات الاستهلاكية تتخذ إجراء يتعلق بالصراع هناك.

وأوقفت عدة شركات عالمية مؤقتاً بعض عملياتها في إسرائيل، وطلبت من موظفيها العمل من المنزل، بعد أن هجوم مباغت من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة نستله، في اتصال مع الصحفيين بشأن الأرباح: “نركز على سلامة زملائنا وموظفينا. ليس لدي أي تعليق على تطور الأعمال… اتخذنا الإجراءات الاحترازية اللازمة”.

ولا تزال شركات أخرى متعددة الجنسيات للسلع المعبأة تلتزم الصمت حتى الآن حيال الصراع، رغم أن شركات للبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والنفط سارعت بالتعبير عن مواقفها.

والتزمت الشركات الصمت بعد انتقادات لقطاع السلع المعبأة لاختياره البقاء في روسيا والاستمرار في بيع المنتجات “الأساسية” مثل الحفاضات وحليب الأطفال هناك.

(رويترز)

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