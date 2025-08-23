شركة هانت أويل الأمريكية تستأنف عمليات إنتاج النفط في كردستان العراق

تصاعد الدخان من منشأة نفطية إثر هجوم بطائرة مسيرة قرب مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق

أربيل: قال متحدث باسم شركة هانت أويل الأمريكية الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط الجمعة إن الشركة استأنفت عملياتها في إقليم كردستان بشمال العراق، وذلك بعد شهر تقريبا من هجوم بالطائرات المسيرة على حقل نفطي تديره الشركة في مدينة دهوك الكردية.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتوقع عودة الإنتاج إلى طبيعته بنهاية هذا الشهر.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلانات مماثلة صدرت في الآونة الأخيرة عن شركات نفطية أخرى، منها شركة “دي إن أو” النرويجية التي أعلنت استئناف إنتاج النفط في حقول نفط كردستان التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة الشهر الماضي.

(رويترز)