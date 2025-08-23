اقتصاد | طاقة

شركة هانت أويل الأمريكية تستأنف عمليات إنتاج النفط في كردستان العراق

23 - أغسطس - 2025

تصاعد الدخان من منشأة نفطية إثر هجوم بطائرة مسيرة قرب مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق

أربيل: قال متحدث باسم شركة هانت أويل الأمريكية الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط الجمعة إن الشركة استأنفت عملياتها في إقليم كردستان بشمال العراق، وذلك بعد شهر تقريبا من هجوم بالطائرات المسيرة على حقل نفطي تديره الشركة في مدينة دهوك الكردية.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتوقع عودة الإنتاج إلى طبيعته بنهاية هذا الشهر.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلانات مماثلة صدرت في الآونة الأخيرة عن شركات نفطية أخرى، منها شركة “دي إن أو” النرويجية التي أعلنت استئناف إنتاج النفط في حقول نفط كردستان التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة الشهر الماضي.

(رويترز)

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 23, 2025 الساعة 9:58 ص

    لعنة البترول والغاز على الشرق الأوسط التعيس يا بئيس واضحة وضوح الشمس أمريكا تستثمر في النفط العراقي يا رفاقي بلا كلل أو ملل ✌️🇵🇸😎☝️🔥

    رد

