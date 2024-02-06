شركتان أوروبيتان تفتتحان مصنعا لأجزاء السيارات في منطقة طنجة الحرة

■ الرباط – الأناضول: أعلنت شركتان أوروبيتان أمس الثلاثاء عن افتتاح مصنع لأجزاء السيارات في المنطقة الحرة لمدينة طنجة في أقصى شمال البلاد.

والشركتان هما «راغو» البلجيكية و»ريبسول» الإسبانية. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 18.5 ألف طن سنوياً من أجزاء السيارات «مع إمكانية زيادة الطاقة في المستقبل».

وقال رياض مزور وزير الصناعة المغربي إن المصنع «يكتسي صبغة إستراتيجية لتطوير صناعة السيارات الوطنية.. وسيعزز مكانة البلاد التنافسية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي لقطع غيار السيارات». وأضاف «المصنع إجراء إستراتيجي يستهدف دعم التوسع الدولي للمجموعتين، بفضل منتجات ذات قيمة مضافة عالية موجهة لصناعة السيارات».

ويعود إنشاء مجموعة «راغو» إلى 1961، وتعنى بتوزيع وإعادة بيع وتصنيع أجزاء السيارات وإعادة تدوير المواد البلاستيكية، ولديها 19 مصنعاً لإعادة التدوير وتصنيع الأجزاء، في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ومقرها الرئيسي في إسبانيا، هي مجموعة طاقة عالمية تعنى بعملية انتقال الطاقة، وتوزع منتجاتها في حوالي 90 دولة.

ومنتصف مايو/أيار 2023 كشف المغرب عن أول سيارة محلية الصنع تحمل اسم «نيو»، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة في القطاع، بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع.

ويعتبر المغرب رائداً في تركيب وتجميع السيارات وصناعة بعض أجزائها، إذ تنتج المملكة 700 ألف سيارة سنوياً، يتم تصدير 90 في المئة منها، معظمها إلى أوروبا.

ويتوفر البلد على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات.