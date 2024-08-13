شروط دفع متشددة عرقلت مساعي مصر لشراء كميات كبيرة من القمح الرخيص

القاهرة – رويترز: قال متعاملون إن مساعي مصر لشراء كمية ضخمة من القمح للاستفادة من تراجع الأسعار عرقلتها شروط دفع غير جذابة أدت إلى شراء كميات أصغر وبتكلفة أكبر من المتوقع. وسعت «الهيئة العامة للسلع التموينية»، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إلى استغلال تراجع أسعار القمح إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريباً لتعلن عن أكبر ممارسة لها على الإطلاق بهدف شراء 3.8 مليون طن.

ومع ذلك قال متعاملون إن شرط تأخير سداد ثمن القمح المطلوب في الممارسة لمدة 270 يوما أدى إلى قلة العروض والكمية المشتراة.

وعادة ما تُصدر الهيئة ممارسات دورية لكنها استهدفت أمس الأول تغطية احتياجات مصر من القمح من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان دفعة واحدة.

وتلقت الممارسة أكثر من مئة عرض لكن بأسعار أعلى، إذ تراوحت أسعار الشحن من 244 إلى 350 دولاراً للطن، وهو ما يقول متعاملون إنه يزيد كثيرا عن أسعار السوق.

يذكر أن مصر أكبر مشترٍ للقمح في العالم إلى جانب الصين.

وللتعويض عن فشل الممارسة تجري مصر محادثات لشراء 30 شحنة قمح أو ما يصل إلى 1.8 مليون طن من مناشئ منها روسيا.

ويقال إن القمح القادم من روسيا، أكبر موردي القمح لمصر، من بين المناشئ الجاري التفاوض على الشراء منها، لكن لم يتضح ما إذا كانت المفاوضات تشمل شحنات قمح من دول أخرى.

وتعمل روسيا، أكبر مصدري القمح في العالم، على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى إذ تهدف إلى زيادة صادراتها الزراعية 150 في المئة بحلول 2030.

ويرتبط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقة وثيقة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. كما تنشئ روسيا محطة الضبعة النووية في مصر بتكلفة 30 مليار دولار.

وقال مصدر إن شركتي «يونايتِد غرين» و»دميترا» الروسيتين يمكن أن يوفرا كميات القمح التي تجري مصر مفاوضات مباشرة بشأنها أمس الثلاثاء.

وقال المتعاملون إن الأسعار الأولية التي جرت مباحثات بشأنها أمس الثلاثاء تبلغ 248 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة، مع تأخير السداد لمدة 270 يوماً تقريباً.

وهذا يزيد على أرخص سعر اشترت به الهيئة في الممارسة الدولية أمس الأول عند 241 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة.