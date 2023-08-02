شروط غريبة لحضور حفل عمرو دياب في مصر

“القدس العربي”: على الرغم من انتهاء أزمة فيروس كورونا في غالبية دول العالم، فاجأت الشركة المنظّمة لحفل الفنان الكبير عمرو دياب في بورتو مارينا، الجمعة 11 آب (أغسطس) الجاري، بوضع شرط لدخول الجمهور الحفل، وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشدّدة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنع دخول الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً.

وسيقدّم عمرو دياب خلال الحفل عدداً من أغانيه التي تنال إعجاب جمهوره، ومن أبرزها “يوم التلات” و”مغرور” و”برج الحوت” وغيرها الكثير من الأغاني التي تتناسب مع أجواء الصيف المرحة، بحسب مجلة لها.