شروط مستشار ترامب لمكافحة الإرهاب: عودة السجناء من تنظيم “الدولة” لدولهم الأوروبية

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعده كل من جوسي إنسور وأوليفر رايت ومات داثان قالوا فيه إن مدير مكافحة الإرهاب القادم لدونالد ترامب قال إن على بريطانيا إعادة مواطني بريطانيا من تنظيم “الدولة” المحتجزين في معسكرات السجون السورية كثمن للعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس المنتخب، إن حكومة بريطانيا يجب أن تحترم “التزامها” بالقتال الدولي ضد تنظيم “الدولة” من خلال استعادة العشرات من البريطانيين العالقين في شمال شرق سوريا.

ومن بين هؤلاء شميمة بيغوم، التي سافرت إلى سوريا من منطقة بيثنال غرين، شرق لندن، كطالبة في المدرسة في عام 2015 وخسرت استئنافا نهائيا العام الماضي ضد إلغاء جنسيتها البريطانية.

وقال غوركا ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إجبار بريطانيا على قبول مواطنيها هؤلاء: “يجب على أي دولة ترغب في أن ينظر إليها كحليف وصديق جاد لأقوى دولة في العالم أن تتصرف بطريقة تعكس هذا الالتزام الجاد. وهذا ينطبق بشكل مضاعف على بريطانيا، التي لها مكانة خاصة جدا في قلب الرئيس ترامب، وجميعنا نتمنى أن نرى إعادة تأسيس “العلاقة الخاصة” بالكامل”.

سيثير تدخل غوركا قلق الحكومة البريطانية وهو أحدث إشارة إلى أن إدارة ترامب القادمة تتبنى نهجا أكثر قوة تجاه حلفاء الولايات المتحدة

سوف يثير تدخل غوركا قلق الحكومة البريطانية وهو أحدث إشارة إلى أن إدارة ترامب القادمة تتبنى نهجا أكثر قوة تجاه حلفاء الولايات المتحدة.

وفي يوم الإثنين، قال ترامب إن أعضاء الناتو الأوروبيين يجب أن يزيدوا إنفاقهم على الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا: “لدينا شيء يسمى المحيط بيننا، أليس كذلك؟ لماذا نحن ننفق مليارات ومليارات الدولارات أكثر من أوروبا؟” كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية على الواردات، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصادات الأوروبية المتعثرة.

وكان من المقرر أن يلتقي ستارمر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس في مقر رئيس الوزراء البريطاني الشتوي (تشيكرز) حيث من المتوقع أن يناقش الرجلان ردهما على مطالب ترامب.

ورغم أن إدارة بايدن دعت في عام 2021 بريطانيا إلى إعادة أعضاء تنظيم “الدولة” من شمال سوريا، بحجة أنها “مسؤولية أخلاقية”، إلا أنها لم تشر إلى أن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقات.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا من الدول في المعركة ضد تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق. وعلى مدى سنوات، كانت قوات سوريا الديمقراطية، وهي جماعة كردية متحالفة مع الغرب، تحرس عشرات الآلاف من أعضاء التنظيم الأجانب الأسرى وأطفالهم في معسكرات ومراكز احتجاز مترامية الأطراف. ويعتقد أن هناك ما يصل إلى 20 امرأة بريطانية و40 طفلا وعشرة رجال من بينهم.

وأثار سقوط نظام الأسد في سوريا، الشهر الماضي، مخاوف بشأن احتمال هروب السجناء. ورحبت هيئة مراقبة الإرهاب في بريطانيا بدعوة غوركا، التي قالت إن الأعداد الصغيرة تعني أن العائدين يمكن مراقبتهم عن كثب من قبل وكالات الاستخبارات للتأكد من أنهم لا يشكلون تهديدا.

وقال المستشار القانوني جوناثان هول، المراجع المستقل لقوانين الإرهاب: “قد لا يرحب المسؤولون بهذا، لكن الأعداد ليست كبيرة جدا – على الأقل في حالة النساء والأطفال، الذين يجب أن تنطبق عليهم اعتبارات خاصة لأسباب إنسانية – بحيث لا يستطيع جهاز مكافحة الإرهاب المحترم في المملكة المتحدة استيعاب المخاطر” و”يمكن تخفيف عبء المراقبة، في الحالات عالية الخطورة، من خلال العودة التدريجية. على الأقل يجب أن يكون هناك افتراض بالعودة”.

كانت الولايات المتحدة تضغط على حلفائها لإعادة مواطنيهم منذ هزيمة “الخلافة” التي أعلنها تنظيم “الدولة” في عام 2019. وجادلت وزارة العدل بأنه من المهم إرسال رسالة مفادها أن أولئك الذين يسافرون إلى الخارج لارتكاب أعمال إرهابية سيحاسبون.

وترفض بريطانيا منذ فترة طويلة إعادة جميع مواطنيها باستثناء عدد قليل منهم، وقال حزب العمال إنه لا يخطط لتغيير هذه السياسة.

ترفض بريطانيا منذ فترة طويلة إعادة جميع مواطنيها المنضمين لتنظيم “الدولة” باستثناء عدد قليل منهم، وقال حزب العمال إنه لا يخطط لتغيير هذه السياسة

وقال كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن المحافظين يعارضون بشدة إعادة بيغوم، التي تبلغ من العمر الآن 25 عاما، وغيرها ممن سافروا للانضمام إلى التنظيم. وقال: “لا أريد أن أرى أشخاصا دعموا بنشاط هذا النظام المروع الذي اغتصب وقتل واضطهد الأبرياء في شوارع المملكة المتحدة”.

وقال متحدث باسم الحكومة: “تظل أولويتنا ضمان سلامة وأمن بريطانيا، وسنستمر في فعل كل ما هو ضروري لحماية المملكة المتحدة من أولئك الذين يشكلون تهديدا لأمننا”.

إن الدور الجديد لغوركا كمدير أول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض سيضعه في قلب الاستراتيجية للتعامل مع التهديد من تنظيم الدولة والجماعات الجهادية الأخرى.

وتحدث إلى صحيفة “التايمز” بعد أسبوع من واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية المستلهمة من تنظيم “الدولة”، دموية على الأراضي الأمريكية في السنوات الأخيرة. وفي يوم رأس السنة، قتل شمس الدين جبار، وهو من قدامى المحاربين المولودين في تكساس، 14 شخصا عندما صدم بشاحنة صغيرة المحتفلين في نيو أورليانز.

وفي الساعات التي تلت ذلك، نشر غوركا (54 عاما)، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمريكيين “على خط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب”.

وقال إن ترامب ورث وضعا أمنيا أسوأ بكثير من الرئيس بايدن قبل أربع سنوات، وألقى باللوم على الإدارة المنتهية ولايتها لفشلها في التعامل مع تهديد الإرهاب الإسلامي بشكل جاد.

وتساءل بشكل خاص عن سبب عدم وجود جبار على رادار أجهزة الاستخبارات.

وقال: “بدلا من حماية أمريكا، اتخذ بايدن و[نائبة الرئيس كامالا] هاريس كل الإجراءات الممكنة لتعريض الأمريكيين للخطر. لو كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أمضى وقتا أقل في مراقبة الكاثوليك المحافظين ومداهمة مار إيه لاغو تحت تهديد السلاح [بحثا عن وثائق سرية تم إزالتها من البيت الأبيض]، لكان أولئك الذين قتلوا باسم الجهاد على قيد الحياة اليوم”، وذلك في إشارة لمقر إقامة ترامب في فلوريدا.

وأضاف: “لقد سمحوا لـ 16 مليون مهاجر غير شرعي بدخول البلاد لا نعرف شيئا عنهم، وأطلقوا مليارات الدولارات للنظام القاتل في طهران والتي يمكنهم من خلالها تمويل وكلائهم الإرهابيين، وسلموا أفغانستان لطالبان، مما أدى كما كان متوقعا إلى ظهور تنظيم الدولة- خراسان [ولاية خراسان]”.

وقال غوركا إن أولوياته في اليوم الأول لإدارة ترامب كانت “تأمين الحدود [مع المكسيك]، وتحديد التهديدات الإرهابية داخل الأمة، وتحديدها وإزالتها”. وأضاف: “في الخارج، هذا يعني أننا سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لنزع الشرعية عن الحركة الجهادية العالمية وتحييد قدرة مجموعات التهديد المحددة على إلحاق الأذى بنا كأمة وإيذاء مواطنينا”.

وأضاف أنه يريد أن يرى الولايات المتحدة تتراجع عن “الحروب الأبدية”، مثل سوريا، التي “كلفتنا تريليونات الدولارات”.

وعبر عن اعتقاده أن الإرهاب الإسلامي “قضية عالمية مستوردة”، وليس محلية المنشأ في أمريكا، وهو افتراض يختلف معه خبراء الإرهاب. وقال: “الهجمات الجهادية الخطيرة لا تحدث أبدا في فراغ. في مكان ما على الخط يتم تجنيد الفرد وتلقينه أفكارا وغالبا ما يتم ‘مباركته’ من قبل إمام جهادي. ومن المرجح أن تكون رحلة جبار إلى مصر العام الماضي جزءا من هذا النمط الراسخ”.

الهدف الآخر الذي حدده غوركا هو العمل بشكل أوثق مع الشركاء العرب، وخاصة الأردن ومصر، “لنزع الشرعية عن رسالة مجموعات مثل القاعدة والدولة”

وكان الهدف الآخر الذي حدده غوركا هو العمل بشكل أوثق مع الشركاء العرب، وخاصة الأردن ومصر، “لنزع الشرعية عن رسالة مجموعات مثل القاعدة والدولة” وفي الوقت نفسه “المضي قدما في الهجوم في المجال السيبراني واستهداف استخدامهم للتكنولوجيا لشل دعايتهم القاتلة”.

وقال إن المشرعين يجب أن يراجعوا قانون باتريوت الأمريكي لعام 2001، والذي أضعف حماية التعديل الرابع ضد مراقبة المواطنين الأمريكيين بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والذي زعم أنه أساءت إدارة بايدن استخدامه لأغراض سياسية.

ولد غوركا في لندن لوالدين مجريين فروا بعد الانتفاضة الفاشلة ضد السوفييت عام 1956. انضم إلى الجيش الشعبي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة ويصبح مواطنا متجنسا في عام 2012. وكان محررا لشؤون الأمن القومي في شبكة “بريتبارت نيوز” اليمينية تحت قيادة حليف ترامب ستيف بانون قبل الانضمام إلى كلية الدراسات العليا لمعهد السياسة العالمية. وخدم غوركا في إدارة ترامب الأولى كإستراتيجي لشؤون الأمن القومي لمدة سبعة أشهر. وظل حليفا قويا لترامب، مدافعا عن أكثر سياسات الإدارة إثارة للجدل. ولا يحتاج دوره إلى تأكيد من مجلس الشيوخ.