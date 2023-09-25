شريف منير يعتذر لصحافية بسبب سلوكه- (فيديو)

“القدس العربي”: نشر الفنان شريف منير مقطع فيديو على “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يقدم اعتذاراً رسمياً لإحدى الصحافيات بسبب الإساءة لها خلال حضوره عزاء والدة النجمة دينا الشربيني.

وقال شريف منير: “امبارح كنت في عزاء والدة دينا الشربيني في مسجد المشير، وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحافيين، وكانوا موجهين الموبايلات فقلت كلمة وفي أخت صحافية قالت حاجة فجأة يا إما سؤال أو تعليق وكان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع فقلت لها هشش، فلقيت عيب أوي واتلخبطت وقلت ألم الموقف، وقلت لها انتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه، فلقيت نفسي بغلط أكتر”.

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وأضاف: “أنا متضايق من اللي حصل والفيديو نزل يوتيوب، ويمكن ناس كتير ما شفتهوش بس أنا اتضايقت من نفسي لما شفته، والناس قالت في الكومنتات إني قليل الذوق وما كانش ينفع كده وإني مغرور وأنا فعلاً أستاهل كل الكومنتات الوحشة دي، ومش وحشة هي صح ،لأني غلطت وكان لازم آخد جزائي وبعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل للصحافية وللشباب الصحافيين”.

واختتم شريف منير حديثه قائلًا: “بعتذر للجمهور واللي زعلان مني ما تزعلوش أنا كنت غلطان وقليل الذوق وأستاهل النقد اللاذع وأبويا علمني لما أغلط اعتذر”.