شريف منير يعلن طلاقه ثم يتراجع ويثير جدلا بين متابعيه- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

أثار الفنان شريف منير، جدلا بين متابعيه على إنستغرام، بعد أن أعلن انفصاله عن الفنانة لورا عماد بشكل رسمي، قبل أن يحذف الإعلان لاحقا.

وكتب شريف: “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير”.

إلا أنه لم تمض دقائق حتى حذف المنشور، ليتساءل جمهوره حول ما إذا كان قد تراجع عن قراره أم لا.

كانت لورا عماد قد فاجأت جمهورها مؤخراً بكشفها عن وجود خلافات بينها وبين ابنتيها فريدة وكاميليا، ونشرت مقطع فيديو يظهر فيه شريف منير مع ابنتيهما ووجهت رسالة عتاب لهما لأنهما تركتاها واختارتا حياة أخرى وأشخاصاً آخرين.

وفتحت لورا عماد الباب أمام الشائعات لتزيد الأقاويل حول طلاقها من الفنان شريف منير وابتعاد ابنتيها عنها، وكان الأمر مفاجئاً لجمهور شريف.