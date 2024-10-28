شعار «من النهر إلى البحر» في النسخة الصهيونية الفاشية

طبقاً لقوانين وتشريعات سارية المفعول في عدد غير قليل من الدول الغربية، وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا والنمسا وجمهورية التشيك، يعتبر شعار “من النهر إلى البحر” محرماً حين يُرفع من أطراف فلسطينية أو متعاطفة مع حقوق الشعب الفلسطيني، ويخضع بالتالي للمساءلة الجزائية بوصفه تعبيراً عن العداء للسامية وتحريضاً على التطهير العرقي لليهود في فلسطين.
وحين يتردد هذا الشعار في اعتصامات طلاب الجامعات الأمريكية التي تدين حرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، أو حين ترفعه النائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب أو النائب في مجلس العموم البريطاني آندي مكدونالد، فإن مجموعات الضغط المناصرة لدولة الاحتلال تقيم الدنيا ولا تقعدها ضد العبارة، وتطالب بإنزال أشد العقوبات بمن يستخدمها.
فماذا في المقابل يكون الموقف من الشعار ذاته حرفياً، إذا استخدمه وزراء إسرائيليون متطرفون دينياً وقومياً، وساسة وقادة أحزاب عنصرية لا تخفى عقائدها الفاشية، أمثال وزير المالية بتسلئيل سموترتش أو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو الوزير من دون حقيبة جدعون ساعر أو عضو الكنيست أوهاد تال؟ هنا ينقلب مدلول الشعار من أكذوبة العداء للسامية إلى علانية العداء للفلسطينيين والمطالبة بطردهم من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بهدف استكمال “إسرائيل الكبرى” التي تمتد من ضفاف نهر الأردن إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط.
والأنكى من توظيف الشعار لخدمة أهداف استيطانية وعنصرية وفاشية، أن وزراء دولة الاحتلال وساستها يرفعونه خلال مؤتمر في القدس المحتلة يجري تنظيمه مع هيئات أمريكية تدين بعقائد الصهيونية المسيحية ومؤسسة “إسرائيل 365” التي تتوجه على نحو محدد إلى تيارات الإنجيليين الأمريكيين. وهؤلاء لا يكتفون بالمساندة العلنية للاستيطان في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، بل ينشطون أيضاً في تنظيم حملات تبرع مالية لتشجيع بؤر الاستيطان.
وفي كلمته أمام هذا المؤتمر طالب سموترتش بالتخلي نهائياً عن حل الدولتين، والعمل بدل ذلك على “إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق” الضفة الغربية، لاستيعاب “مئات الآلاف من المستوطنين الجدد”. بن غفير صادق على تصريحات زميله في الحكومة، معتبراً أن تشجيع “هجرة السكان الفلسطينيين في المنطقة هو الحل الأفضل والأكثر أخلاقية للصراع”. وانضم إليه ساعر فأكد أنه “لن يكون هناك أي بديل عن السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة الممتدة من البحر إلى نهر الأردن”. واختتم تال جوقة التصريحات بالتشديد التالي: “يجب أن ندرك أنه لا يمكن أن تكون هناك سوى السيادة اليهودية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط”.
وإذا لم يكن مفاجئاً أن تعبّر هذه المواقف عن انحدار سياسات الاحتلال نحو درك أكثر انحطاطاً في التفكير الصهيوني الفاشي المعاصر، فإنها من جانب آخر تضيف مثالاً جديداً ساطعاً على المناهج الفاضحة في الكيل بمكيالين، والتي تعتمدها بعض الديمقراطيات الغربية لجهة تأثيم الشعار ذاته تارة والتطبيل له تارة أخرى، تبعاً للجهة التي تستخدمه أو توظفه.
“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شعار «من النهر إلى البحر» في النسخة الصهيونية الفاشية هو مثال صارخ على ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع الخطاب المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والصراع العربي الإسرائيلي. فشعار «من النهر إلى البحر» محرَّمٌ على الشعب الفلسطيني ويُعتبر معادياً للسامية، في حين أن استخدامه من قِبَل المحتل الإسرائيلي، أو أي شعار آخر يخدم أهداف الاحتلال، يُعدّ مقبولاً ومسموحاً لهم.
حين يتم هدم دور العبادة من مساجد وكنائس، لا يُعتبر ذلك تعدياً على الأديان، في المقابل يُستغل الشعار الفلسطيني سياسياً لتحقيق أهداف استيطانية. هذا التعامل يوضح مدى تأثير هذه الازدواجية على حرية التعبير والمواقف الأخلاقية المعلنة في الغرب.
كل من يعتقد أن الغرب يتعامل مع قضايانا بعدل ونزاهة فهو واهم. الغرب يتعامل معنا بعيداً عن مبادئ حرية التعبير، وحقوق الإنسان، أو حتى الإنصاف في قضايانا العادلة. وهذا ليس بجديد، فلطالما خدعونا على مدى 76 عاماً، وما زلنا نصدقهم رغم قتلهم لأطفالنا ونسائنا وشبابنا وشيوخنا، ورغم طردنا من بيوتنا. ومع ذلك، يُتهم الفلسطينيون بمعاداة السامية. حسبي الله ونعم الوكيل.”
ثم يأتي اعمي ويقول لك حل الدولتين.. الله المستعان
في الخليل مستوطنة يقطنها بضع عشرات ولكن اسرائيل تسير آلاف الجنود في دوريات بتعليمات قمعية وعنصرية حسب جندي إسرائيلي خدم فيها ، الأسبوع الماضي عقدت منظمة تجمعا على مشارف غزة وهذه المنظمة تطالب باستيطان غزة “نموذج الخليل” وتجمع تواقيع مستعدون للاستيطان ، حشدها متزايد ومتصاعد ولكن غالبية الرأي العام الإسرائيلي – لحد الآن – معارض للفكرة
مصطلح “من النهر إلى البحر” قديم وأصله “أرض عربية من الماء إلى الماء” وتبناه حتى اليهود في البلدان العربية إبان الانتداب البريطاني
في امريكا يندرج تحت (حرية التعبير) ويرفعه اليهود الأمريكيين المناصرين للحق الفلسطيني/نصف اليهود الأمريكيين إن لم يكن اكثر ، والسؤال كيف عاد للواجهة mainstream؟
في العام 1999 كتب (ادوارد سعيد) نقد ل”أوسلو/حل الدولتين” وتنبا بوصوله لطريق مسدود واقترح جنوب افريقيا كنموذج للحل (دولة عربية/ فلسطينية يكون اليهود أقلية متساوية الحقوق كمواطنين فيها) كالبيض في جنوب أفريقيا أو اليهود في المغرب ، وشكل المقال نواة لحركة BDS التي راكمت تأييدا مضطردا ، ومع جرائم الإبادة والعنصرية والظلامية التي تبز ظلامية العصور الوسطى للائتلاف الإسرائيلي الحاكم صعد التأييد لBDS بشكل صاروخي وتبنتها جمعية الأكاديميين في امريكا
لم يقتصر دور إسرائيل على إنشاء دولة على الأراضي الفلسطينيّة و إنّما يتعدّى هدفها إلى التّوسُّع في المنطقة و الاستيلاء على مزيد من الأراضي و كذا بسْط نفوذها على دول المنطقة من خلال تطوير قدراتها الاقتصاديّة و العسكريّة لِتُصبح أعظم دولة في الشرق الأوسط . و ها هي اليوم تشنّ حرباً على الشعب الفلسطينيّ من أجل إبادة أكبر عدد منه و تهجير ما تبَقّى منه خارج أرضه لتستوليَ بعد ذلك على جميع ربوع فلسطين، بالإضافة إلى تدخُّلها العسكري في لبنان و تدمير جنوب البلد بهدف إجلاء سكان المنطقة و ضمّها إلى (دولة إسرائيل الكبرى)، علاوة على محاوَلة استيلائها على جزء من سوريا، من أجل تحقيق الفكر الصهيوني القاضي بتوسيع (الدولة اليهودية) وفق الشعار الذي يحمله هذا الفكر (من البحر إلى النهر).