شعبان الدلو.. شاب غزي أحرقته نيران الإبادة الإسرائيلية حيا- (فيديو)

غزة: يموتون قصفا بالطائرات الإسرائيلية، وجوعا جراء الحصار الذي تفرضه عليهم تل أبيب، وقهرا إثر الإبادة التي مورست ضدهم منذ أكثر من عام، إلا أنهم باتوا مؤخرا يموتون حرقا بلهيب القصف الإسرائيلي، ذلك هو واقع الفلسطينيين في قطاع غزة.

شعبان أحمد الدلو، شاب فلسطيني انتشر اسمه بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما التهمت النيران جسده حيًا داخل خيمته في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيام النازحين فجر الاثنين.

ورفع الدلو (20 عاما) النازح من مدينة غزة، يده وهو يحترق، في واحدة من أكثر الليالي سوداوية على دير البلح منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مستغيثا بالحاضرين، وسط عجز الجميع عن الاقتراب، بسبب شدة النيران ونقص المعدات اللازمة للتعامل مع الحريق الضخم.

والتهمت ألسنة النيران مجموعة واسعة من خيام النازحين داخل أسوار مستشفى “شهداء الأقصى” وأحرقت 4 فلسطينيين نازحين داخل المستشفى حتى الموت، بينهم شعبان ووالدته، ناهيك عن إصابة أكثر من 40 آخرين بجراح وحروق، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وفجر الاثنين، استيقظ النازحون داخل مستشفى “شهداء الأقصى” على أصوات قصف مدوٍ وحرائق مشتعلة في خيام النازحين، ما أثار الخوف والرعب في صفوف المرضى والنازحين والطواقم الطبية والصحافيين المتواجدين في المكان.

وأقر الجيش الإسرائيلي قصفه خياما للنازحين في “مستشفى شهداء الأقصى” بزعم وجود مسلحين تابعين لحركة حماس التي نفت مرارا ادعاءات مشابهة للجيش الإسرائيلي بشأن استخدام عناصرها لمدارس أو مستشفيات أو منشآت مدنية.

الشاب الدلو طالب هندسة برمجيات وبدأ أولى خطواته نحو تحقيق حلمه الكبير بأن يكون مهندسًا، حيث عاش حياة مليئة بالتحديات والآمال، لكنه غادرها باكرًا كأحد ضحايا الإبادة الإسرائيلية.

This is the young man we all saw dying last night. He was 19. Displaced five times with his mother, who died with him in the flames. He had been trying to escape Gaza because of his hepatitis and lack of medical supplies. His life was precious pic.twitter.com/tzJPSq9CGk

— Aydin Dikerdem (@AydinDikerdem) October 14, 2024