“شعر مستعار ولباس عسكري عربي” .. قائد “فاغنر” ما زال في روسيا وهذا ما عثر عليه الأمن داخل مكتبه- (فيديو وصور)

لندن- “القدس العربي”:

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الخميس، إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروسيا بعد تمرده الشهر الماضي.

وقال لوكاشينكو لصحافيين يعملون لوسائل إعلام اجنبية خلال مؤتمر صحافي: “في ما يتعلق ببريغوجين فهو في سان بطرسبرغ وليس في بيلاروسيا”.

هذا وعثر جهاز الأمن الفدرالي الروسي أثناء تفتيشه لمكتب ومنزل بريغوجين، على شعر مستعار وأسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر.

وعرضت القناة الروسية الأولى، لقطات من مكتب ومنزل بريغوجين، حيث تم العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية، وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة، وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله.

كما تظهره الصور بلباس عسكري ليبي يعود لقوات حفتر فيما يبدو.

لحظة اقتحام قصر يفغيني بريغوجين من قبل قوات الأمن الروسية الخاصة. pic.twitter.com/XAGGSTdpqO — شؤون روسية ✪ (@id7p_) July 5, 2023

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة “فاغنر” العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين استولت يوم 24 يونيو الماضي، على المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف الروسية في محاولة لتنفيذ تمرد مسلح.

وقد تم فتح قضية جنائية ضد بريغوجين على خلفية تنظيمه لتمرد مسلح، وإصدار الرئيس أوامر للقوات الروسية بالتعامل مع قوات “فاغنر”، قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لينهي الأزمة بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج بريغوجين إلى بيلاروسيا ووقف التتبعات الجنائية في حقه.

(وكالات)