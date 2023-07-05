شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح تنفي شائعات الإفراج عنه

القاهرة- “القدس العربي”:

نفت الناشطة السياسية سناء سيف، صدور قرار بالعفو الرئاسي عن شقيقها علاء عبد الفتاح.

وغردت سناء على صفحتها الرسمية في تويتر: “علاء في السجن، وبعث لي بخطاب اليوم في الطبلية، وهو مصطلح يتعلق بالسماح لأسرته في مواعيد محددة بإدخال الطعام دون رؤية السجين”.

وأضافت: “أنا في برلين وسأتحدث في الساعة السابعة مساء عن قضايا المعتقلين السياسيين”.

وطالبت سناء متابعيها بعدم توجيه أسئلة لها عن شائعات تتحدث عن خروج علاء من السجن، وانتقدت تداول الشائعات واللعب بأعصاب أسرتها.

وكان عدد من النشطاء تحدثوا عن صدور قرار بالعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح، إفراج السلطات المصرية عنه مع منعه من السفر.

والإثنين الماضي، حث 100 من نواب البرلمان وأعيان مجلس اللوردات، الحكومةَ البريطانية على القيام بمزيد من العمل للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح.

وحصل عبد الفتاح الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء الذي يعد وجها بارزا في ثورة يناير حكما بالسجن مدته 5 سنوات في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.