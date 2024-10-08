شقيقة رونالدو تظهر بالحجاب في مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي- (صور)

لندن- “القدس العربي”:

فاجأت ليليانا كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بنشر صور لها وهي ترتدي الحجاب والعباءة من أمام مسجد الشيخ زايد في مدينة أبو ظبي.

وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على منصة “إنستغرام”، وهي ترتدي عباءة أثناء تواجدها في ساحة مسجد الشيخ زايد الشهير في مدينة أبو ظبي.

وكتبت ليليانا: “يعد مسجد أبو ظبي، مسجد الشيخ زايد الكبير، أكبر منطقة جذب سياحي في المدينة، وهو عمل عظيم موجه للدين الإسلامي، يدهش بجماله وهندسته وحجمه”.

وأضافت: “أكبر سجادة في العالم توجد في قاعة الصلاة الرئيسية، وهي تحتوي على ميدالية إسلامية من صنع فنان وصانع السجاد من الجيل الثالث الدكتور علي خليقي، استغرق صنع السجادة جهود 1200 حرفي”.

وتابعت: “يعد مسجد الشيخ زايد الكبير عملا مثاليا بين الهندسة المعمارية الحالية مع الحفاظ على الجذور الثقافية السابقة، شخصيا.. كانت من أجمل الأماكن التي زرتها في العالم، تستحق الزيارة والتعرف على الثراء الثقافي لهذا المكان، إنه مكان مجاني، لا يوجد أي رسوم للزيارة، تجربة مؤثرة”.

وتعتبر ليليانا كاتيا أفيرو من الفنانات البرتغاليات المعروفات في مجال الغناء، حيث تمتلك جمهورا واسعا من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.