سياسة | دولي

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي “حلم يقظة”

9 - أبريل - 2025

حجم الخط
0

سيول: انتقدت شقيقة كيم جونغ أون، الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، قائلة إن هذه الفكرة “مجرد حلم يقظة”.

وتأتي تصريحاتها بعدما أصدر كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بيانا على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، أعادوا فيه تأكيد “التزامهم الثابت بنزع السلاح النووي بشكل كامل” من الدولة المعزولة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء، قالت شقيقة الحاكم كيم جونغ أون إن أي نقاش لإقناع الشمال بالتخلي عن أسلحته النووية “ليس سوى حلم يقظة لن يتحقق أبدا”.

وقالت كيم يو جونغ الثلاثاء: “إذا تحدث أي شخص علنا عن تفكيك الأسلحة النووية، فهذا ببساطة يمثل أشد الأعمال العدائية في إنكار سيادة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية”.

وأضافت: “هذا كشف تماما قلق الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا، في محنة يائسة بسبب اضطرارهم للحديث عن نزع السلاح النووي في جوقة واحدة”.

وهذا البيان هو الثاني لكيم خلال ما يزيد قليلا عن شهر.

 (أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

القوى العظمى تتسابق في حيازة القوة الفتاكة
4 - أبريل - 2025
أمام انسحاب واشنطن وضغط موسكو.. فرنسا تتجه للتحول وبمباركة ألمانية إلى مظلة نووية لأوروبا
16 - مارس - 2025
قطر تطرح قضية خطيرة جدّا
12 - مارس - 2025
ترامب ورسائله المتضاربة لإيران
9 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية