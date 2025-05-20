شقيقة سعاد حسني تفتح النار على أسرة عبد الحليم حافظ- (فيديو)

“القدس العربي”: فتحت جيهان شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني النار على أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مؤكدةً أنها لا تسعى خلف ميراث “العندليب الأسمر” حتى تعمد أسرته لتشويه سمعة شقيقتها ونفي زواجهما.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدّمه نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد 2″، علّقت شقيقة سعاد حسني على الخطاب الذي نشره ورثة عبد الحليم حافظ، مؤكدة أن منير مطاوع أجرى حديثاً معها في لندن، وأكدت له صحة زواجها من عبد الحليم حافظ، وأنها كانت تخفي هذا الزواج، والكاتب محمود مطر كتب في كتابه عن زواج سعاد وحليم، وفعل مثله الكاتب مفيد فوزي.

وأوضحت جيهان أن أختها سعاد حسني وضعت عقد زواجها من عبد الحليم حافظ في خزنتها، واكتشفت أسرتها الأمر بعد وفاتها، ولكن ورثة عبد الحليم حافظ قالوا إن عقد الزواج مزوّر، والجواب الذي نشره ورثة “العندليب الأسمر” لم يكن بخط “السندريلا”، ولم يقتنعوا بما كان مكتوباً في الورقة نظراً لقِدمها.

وأشارت جيهان إلى أن سعاد حسني لم تحب في حياتها إلا مرتين، في المرة الأولى أحبّت عبد الحليم حافظ ثم المخرج علي بدرخان، وكانت على علاقة قوية بـ”العندليب الأسمر” حتى يوم وفاته، وأسرة “السندريلا” لم تطالب بميراثها من عبد الحليم حافظ لكي ينشر ورثته جواباً مزيفاً ويدّعوا أنه بخط يدها لتشويه صورتها.

واختتمت جيهان حديثها قائلةً إن سعاد حسني لم تكن مغرورة، وذلك بعد نجاح فيلمها “خلي بالك من زوزو”، وفق ما قال محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ على لسان الأخير، وكانت عزيزة النفس، ورفضت مساعدات كثيرة من أجل علاجها ثم تكفّلت الدولة بعلاجها حتى توقفت هي عن تلقّي العلاج.