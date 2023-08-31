شقيق حارق القرآن “يتبرأ من أخيه ويعتذر للمسلمين”- (فيديو)

“القدس العربي”:

انتشر على مواقع التواصل فيديو لمن قدم نفسه على أنه ميكائيل موميكا، شقيق حارق القرآن الكريم، سلوان موميكا، أعلن فيه “براءته من أخيه الذي أقدم على الفعل المشين بحق المقدسات الدينية والوطنية عدة مرات وذلك من مكان إقامته في السويد”.

وقال ميكائيل: “في البداية أقدم لكم نفسي، أنا شقيق سلوان.. نعتذر من جميع المسلمين والمسلمات، باعتبارهم أهلنا وناسنا”.

وأضاف : “نتبرأ من سلوان موميكا، حيث أن هذا الشخص لا يُمثلنا”، مقدما اعتذاره أيضا لـ”الحكومة العراقية والعلم العراقي”.

وتابع ميكائيل: “سلوان لم يعد شقيقي، وفي حال رأيته سأعمل على أذيته!”.

وكان اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا قد أثار موجة غضب واسعة على مستوى العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، كما لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم أمام تجمعات نظمها في ستوكهولم.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.