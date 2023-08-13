شقيق عادل إمام ينفي اعتزال “الزعيم”

“القدس العربي”: نفى المنتج عصام إمام الأخبار المتداولة حول نية الزعيم عادل إمام الاعتزال بعد غياب استمر ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ومن المقرر أن يعود لجمهوره قريبًا.

وقال عصام إمام: “الزعيم بخير الحمد الله، وبعدين الناس اللي بتقول إنه مريض أو في المستشفى كل دي شائعات خاطئة”.

وأضاف: “واللي بيقول إنه اعتزل الفن، بسبب غيابه عن الساحة الفنية، مش لاقيين حاجة يقولوها، هو معتزلش الفن، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب، وهو قرر إن لا أنا ولا هو هنرد على الشائعات دي تاني”.

وعن سبب غياب الزعيم عادل إمام، عن الساحة الفنية في الفترة الماضية، قال: “الزعيم لم يتغيب عن الساحة، ويتلقى العديد من العروض الفنية، لكن مفيش حاجة من اللي جت عجبتوا، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب”.

يذكر أن مسلسل فلانتينو هو آخر أعمال عادل إمام، والذي عرض عام 2020، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي،