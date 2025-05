شقيق ليون الرابع عشر شعر بدهشة شديدة لدى سماع أن أخاه صار بابا الفاتيكان- (فيديو)

إلينوي: عندما انبعث الدخان الأبيض من كنيسة سيستين ليعلن اختيار بابا جديد، فتح جون بريفوست التلفاز في ولاية إلينوي الأمريكية ونادى على ابنة أخيه ليشاهدا، في ترقّب، إعلان اسم شقيقه.

وقال بريفوست، في مقابلة: “بدأت ابنة أخي في الصراخ، حيث وقع الاختيار على عمّها، وأنا لم أصدق أن هذا يمكن أن يحدث، حيث إنه أبعد ما يكون عمّا توقّعنا أن يحدث”.

وأضاف، في المقابلة، بمنزله في نيو لينوكس بولاية إلينوي، أنه شعر بإحساس كبير بالفخر أن شقيقه الكاردينال روبرت بريفوست قد صار الحبر الأعظم رقم 267 لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية، فقد أصبح المبشر المولود في شيكاغو أول بابا أمريكي.

وأضاف بريفوست: “ياله من شرف عظيم يحدث في العمر مرة. ولكنني أعتقد أنها مسؤولية كبيرة، وسوف تقود إلى أمور أكبر وأفضل.. وسوف يتابعه الناس عن كثب لمعرفة ماذا يفعل”.

واتخذ روبرت بريفوتس، الذي يبلغ 69 عاماً من العمر، وهو أحد أعضاء رهبانية القديس أوغسطين، وقضى مسيرته في الخدمة بدولة بيرو، اسم ليون الرابع عشر.

ووصف جون بريفوست شقيقه بأنه يهتم كثيراً بالفقراء، ومن ليس لهم صوت.

وفي نقطة ما أثناء المقابلة، أدرك جون بريفوست أنه فات عليه عدة مكالمات هاتفية من أخيه، ولذلك عاود الاتصال بالبابا الجديد.

وقد أخبره البابا ليون أنه غير مهتم بالمشاركة في المقابلة، وبعد رسالة تهنئة قصيرة ومناقشة قصيرة، تحدث الاثنان، كأيّ شقيقين، عن ترتيبات السفر ثم أنهيا المكالمة.

John Prevost, brother of the newly-elected Pope Leo XIV, speaks with @perezreports about his brother’s unexpected journey to the Vatican and what type of pope he could be. pic.twitter.com/RkVC45oldN

— ABC News Live (@ABCNewsLive) May 8, 2025