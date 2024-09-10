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عائلة منفذ عملية الكرامة: تفاجأنا بها.. وعلمنا بالحدث من وسائل الإعلام.. والوصية المتداولة مزيفة

10 - سبتمبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”: قال المواطن الأردني سامي الجازي، الشقيق الأكبر لمنفّذ عملية معبر الكرامة التي قتل فيها 3 إسرائيليين، إن ماهر، المولود عام 1985، قد انضم إلى العمل في شركة نقل وشحن بضائع خاصة منذ نحو عام، بعد أن خدم لنحو 20 عاماً في الشرطة العسكرية وتقاعدَ منذ نحو عامين.

ونقل موقع CNN بالعربية عن سامي الجازي قوله إن العائلة “تفاجأت” بالعملية، وإنه شخصياً “سمع عن الحادثة من وسائل الإعلام” حتى تأكدت الرواية له بحدود الساعة 3 عصراً.

أضاف عن شقيقه: “هو مواطن أردني عادي، ومتقاعد عسكري منذ سنتين من الجيش، وليس لديه انتماءات أو أجندات خارجية مثلاً أو مدفوع أو كذا.. ما قام به هو تصرّف فردي نابع من أخلاقه ودينه، والمواقف التي كان يراها في غزة يمكن أثرت فيه ونفّذ العملية”.

وبشأن التخطيط للعملية قال سامي الجازي: “لم يكن لدينا شك واحد بالمليون أنه كان سيفعل ذلك… ولا حسينا ولا شعرنا مجرد شعور لأن المعلومات الأولية كانت متضاربة”.

وأكد أن شركة الشحن التي عمل بها شقيقه، هي شركة نقل بضائع خاصة ولا تتبع أي جهة إغاثية أو دولية.

ويقطن ماهر الجازي في منطقة الحسينية في محافظة معان جنوبي المملكة، ولديه 6 من الأطفال و10 من الإخوة، ولم يكشف عن أي نية أو خطة لتنفيذ العملية بحسب تصريحات شقيقه.

وصية مزيفة

من جهته، علّق كاسب الجازي، شقيق منفذ العملية، على الوصية التي انتشرت على الإنترنت على أنها بخط يد الشهيد ماهر، بتدوينة على صفحته في “فيسبوك”: “إخواني الأحرار، أهل الكرامة، أهل الغيرة.. نرجو منكم أخذ الأخبار التي تخصّ الشهيد من مصدرها القنوات الرسمية، أو على هذه الصفحة، لأن بعض ما يتداوله الناس غير صحيح”.

أضاف: “هذه الرسالة لا تمتّ لأخي بأي صلة”.

وأرفق المنشور بصورة لما قيل إنها وصية الجازي.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 10:03 ص

    لا عجب فالشهيد البطل الأردني ماهر حجازي من سلالة الأبطال الشهداء الذين حاربوا الانجليز العام 1948 واليهود الصهاينة العام 1967، في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين الشهيد البطل الأردني الذي حفظ كرامة نخوة العرب والمسلمين فجزاه الله عنا خير الجزاء ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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  2. يقول مهند:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 11:06 ص

    يجب على الجيش الاردني تنويع سلاحه من الصين وروسيا وغيرها لانه لو حدثت حرب مع الكيان الغاصب الفاني سوف يمنع السلاح القادم من امريكا والغرب لانكم تعرفون ان اظفر النتن ياهو افضل من احسن عربي .

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  3. يقول Yousf:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 11:17 ص

    كلام دبلوماسي ويجب أن يقوله لأجل الحفاظ على عائلته من بطش الحكومه

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    1. يقول نزار:
      سبتمبر 10, 2024 الساعة 12:32 م

      لا يعلم الغيب إلا الله وحده، هل قد علمت ما في قلبه؟؟؟

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