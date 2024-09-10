شكاية ضد صحافي إسباني نعت إعلاميين مغاربة بـ”الكلاب”ـ (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

كانت تغريدة واحدة لإعلامي إسباني كافية لإثارة غضب الصحافيين المغاربة، بسبب تضمّنها أوصافا قدحية بلغت حد “الشتم والسباب” الضمني، بحديثه عن “النباح” و”الكلاب”.

الإعلامي الإسباني فرانسيسكو كاريون، الذي يشتغل في صحيفة “إنديبنينتي”، أقدم على تشبيه صحافيين ووسائل إعلام مغربية بـ”الكلاب التي تنبح”، وذلك على خلفية انتقاد البعض منهم للحوار الذي أجراه مع الصحافي المغربي سليمان الريسوني الذي غادر أسوار السجن مؤخرا بعد استفادته من عفو ملكي.

هيئات مهنية دخلت على الخط، أبرزها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، وتقدمت بشكاية ضد الصحافي الإسباني المذكور إلى لجنة التحكيم والشكايات وأخلاقيات الصحافة بفدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا، وذلك “على إثر نشر تغريدة”، أقدم فيها على تشبيه “صحافيين ووسائل إعلام مغربية، بالكلاب التي تنبح)”.

وأشار بيان اللجنة الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، إلى أن الصحافي الإسباني كان “قد نشر هذه العبارات المسيئة للصحافة المغربية، على حسابه بمنصة إكس، أرفقها بصورة سليمان الريسوني، الذي أجرى معه حوارا، في الجريدة التي يشتغل بها، في عدد فاتح أيلول/ سبتمبر 2024″، والذي علقت عليه العديد من وسائل الإعلام المغربية”، غير أن الصحافي فرانسيسكو كاريون، اعتبر هذه التعليقات مجرد (نباح)، مضيفا أن الصحافيين المغاربة الذين كتبوا هذه التعليقات، (كلاب، يريدون أن يعضوا)”.

لأجل ذلك، “قدمت اللجنة المؤقتة هذه الشكاية، بهدف دراستها من طرف الهيئة الإسبانية، واتخاذ الإجراءات الضرورية، لإنصاف الصحافيين المغاربة المتضررين، طبقا لما ينص عليه ميثاق أخلاقيات الصحافة في فيدرالية جمعيات الصحافة في إسبانيا، مع الإشارة إلى أن الفيدرالية الإسبانية، عضو في الفيدرالية الدولية للصحافيين، التي تعمل طبقا لميثاق أخلاقيات، الذي يلتزم به كل المنخرطين فيها”.

في السياق نفسه، اعتبرت “الكونفيدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني” تصريحات الصحافي الإسباني “مهينة” بعد أن وصف الصحافيين المغاربة بـ”الكلاب” و”فاقدي العقل”، كما اتهمته بالعمل لصالح أجهزة استخبارات دولة تعادي المغرب.

ووصفت في بيان، الصحافي الإسباني بـ”المجنون”، مشددة على أن الصحافيين المغاربة “يرفضون التفريط في كرامتهم أو المتاجرة بقضايا الشعوب”، ومنددة بأي “محاولة للنيل من سمعة المملكة المغربية التي تعتبر من أعرق الإمبراطوريات في التاريخ”.

وشملت الهيئة المذكورة بالذكر، الصحافي المغربي سليمان الريسوني، معربة عن استغرابها من قيامه “بإجراء مقابلة مع صحافي معروف بعدائه للمغرب، في حين أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات للصحافة الوطنية بعد خروجه من السجن”، كما عبّرت عن قلقها من “استهداف بعض الصحافيين ووسائل الإعلام الأجنبية للصحافة المغربية بشكل متعمد، في انتهاك صارخ للقيم والمبادئ المهنية”.

الاستنكار الشديد نفسه، عبّرت عنه “الفيدرالية الوطنية الاجتماعية للصحافة”، في بيان اطلعت “القدس العربي” عليه، ضد الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون الذي عمل على الإساءة لجميع الصحافيين المغاربة، مؤكدة أنها “تابعت الهجوم البائس الذي شنه”، حيث وصفهم بـ”الكلاب التي تنبح” و”المجانين”.

وأبرزت الفيدرالية أن الصحافي الإسباني المذكور، بعمله هذا “ضرب عرض الحائط بالبروتوكولات الدولية وأخلاقيات المهنة”، مشيرة إلى أن “هذه الهجمة تأتي بعد أن قامت بعض الصحف الوطنية باستنكار المغالطات التي وردت في حوار أجراه هذا الصحافي، المعروف بولائه” لأجهزة الاستخبارات في دولة معادية للمغرب، “مع صحافي مغربي كان معتقلا في قضية جنائية، والذي تجاوز فيه كل الحدود باستهدافه المؤسسة الملكية في تجاوز خطير وغير مقبول”.

وقررت “الفيدرالية الوطنية الاجتماعية للصحافة” التعبير عن “استنكارها الشديد لهذا “الهجوم الدنيء وغير المبرر من قبل هذا الصحافي المرتزق، المسخر لاستهداف المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”، وفق تعبير البيان.

كما حمّلت المسؤولية الكاملة للصحيفة الإسبانية El Independiente عن هذا الاستهداف الذي وصفته بـ”الجبان”، وأدانت بشدة “الإساءات الصريحة التي أطلقها الصحافي المذكور في حق الصحافيين المغاربة”، معتبرة “أن هذا التجاوز الخطير يعكس المستوى المتدني لفرانسيسكو كاريون”.

وحسب البيان، فإن “الصحافة المغربية المستهدفة بهذا الهجوم، معروفة بنزاهتها ومهنيتها، وهي دائماً في الصفوف الأمامية للدفاع عن الوحدة الوطنية، وعن المؤسسة الملكية وشخص الملك”، كما عبرت عن “استغرابها الشديد حول الصمت غير المبرر للنقابات الوطنية للصحافة إزاء هذا الهجوم الذي استهدف الصحافة الوطنية”.

ودعت الفدرالية “النقابات الوطنية إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الإساءات، دفاعاً عن كرامة الصحافيين المغاربة وعن ثوابت ومقدسات الوطن”، كما طالبتها “بتقديم شكوى ضد هذا الصحافي المرتزق فرانسيسكو كاريون وضد الصحيفة الإسبانية EI ndependiente لدى الهيئات الصحفية الدولية، والاتحاد الوطني للصحافة في إسبانيا”.

وختمت الفيدرالية بيانها بالدعوة إلى “ضرورة تكثيف الجهود بين النقابات الصحافية الوطنية لوضع خطة وطنية محكمة للتصدي للأخبار الزائفة والمغالطات التي تستهدف الدولة المغربية”.