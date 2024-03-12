شكران مرتجى تغيب عن رمضان للمرة الأولى منذ 30 عاماً وماغي بوغصن تتمنى متابعتها في مسلسل «عَ أمل»

بيروت – «القدس العربي»: مع انطلاق المنافسة الدرامية في الماراثون الرمضاني الجديد 2024، وجهت النجمة السورية شكران مرتجى – التي تغيب عن السباق هذا العام للمرة الأولى – التهاني لصناع الدراما السورية احتفاء بعودة هذه الدراما التي ستحضر بقوة على أغلب المحطات والفضائيات، متمنية لأبناء بلدها من النجوم والنجمات والكتاب والمخرجين النجاح كما جاء في منشور لها على منصة «إكس» تحت عنوان «لا تستنوني برمضان لأول مرة بقولها من 30 سنة تقريباً».

ووصفت وجود الدراما السورية عبر معظم المحطات والفضائيات بأنه «ملح تلك الوليمة الدسمة من أعمال عربية»، وقالت: «بالتوفيق والنجاح للجميع مباركين ومباركة جهودكم وأعمالكم وتعبكم ومحاولاتكم، مباركة عودة الدراما السورية على ما أرى في أغلب المحطات، وجودكم هو ملح تلك الوليمة الدسمة من أعمال عربي».

وحيّت صناع الدراما السورية على عطاءاتهم التي لا تنضب وعلى بصمتهم بقولها: «تحية لصناع الدراما السورية تحديداً والعربية عموماً ولنجومنا ونجماتنا وكتابنا ومخرجينا، أعلم أنني سأبارك لكم في النهايات فثقتي لا تنضب بعطائكم أينما كنتم في لبنان ومصر وكل مكان بصمتكم ليس لها بديل ولا شبيه». وأضافت «أشعر بقليل من الحزن وقليل من الغيرة (الايجابية طبعاً)، فمنذ أكثر من ثلاثين عاماً وأنا في هذا الشهر حاضرة ولكني بالمقابل أشعر بالكثير من الحب والفخر لدرامنا وصانعيها، تحية لكبارنا ولجيل الشباب الحاضر بقوة وشغف إلى الامام القادم أجمل بإذن الله».

وختمت بملاحظة هامة أكدت فيها أنه عُرضت عليها أعمال قائلة: «أنا لست مغيبة عرضت علي الكثير من الأعمال، ولكن السفر حال دون المشاركة أنا غائبة لظرف عمل في الخارج ستتابعونه بعد الشهر الكريم، وتحية لكل الغائبين هذا العام، ولكن أثرهم في كل مكان سنصفق لكم ونبارك بالتوفيق رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير».

وتمنّت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن لجميع الزملاء الذين يشاركون في المنافسة الدرامية هذا العام النجاح في هذا الموسم الرمضاني، الذي يتضمن العديد من الأعمال المتنوعة التي ترضي الأذواق كافة، كتبت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «أتمنى لكل الزملاء والزميلات النجاح بهذا الموسم الرمضاني. هناك أعمال متنوعة وترضي كل الأذواق.. طبعاً الكل تعب على عمله… الله يوفي جهود الجميع. ورمضان كريم».

وأملت ماغي من جمهورها ومتابعيها أن يستمتعوا بمسلسلها الرمضاني «ع أمل» الذي تجسد فيه شخصية «يسار» إلى جانب أبطال المسلسل عمار شلق، بديع أبو شقرا، مهيار خضور بالاشتراك مع نخبة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان.