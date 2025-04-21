شكري عنان لـ”القدس العربي”: فلسطين في وجدان التونسيين.. والحوار هو الحل الوحيد لأزماتهم

تونس- “القدس العربي”:

قال شكري عنان، الناطق الرسمي باسم حركة حق التونسية، إن القضية الفلسطينية هي في وجدان كل التونسيين الذي يرفصون التطبيع، رغم فشل البرلمان في تجريمه.

كما اعتبر، من جهة أخرى، أنه لا حل للأزمات في تونس سوى بحوار وطني شامل يضم جميع الأطراف في البلاد، بما فيها السلطة والمعارضة.

وقال في حوار خاص مع “القدس العربي”: “القضية الفلسطينية حاضرة على الدوام في وجدان التونسيين، وخير دليل على ذلك هو المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي لم تتوقف في مختلف أنحاء الجمهورية التونسية منذ أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وإلى الآن، وآخرها الهبة الشعبية يوم 7 أبريل/ نيسان الجاري، والتي أُهديَت لشهيد العلم الطالب فارس خالد الذي نجدد الترحم عليه ونحسبه مع الشهداء في جنة الخلد”.

اختلاط الدم التونسي بالفلسطيني

واعتبر أن “اختلاط الدم التونسي بالدم الفلسطيني مرة أخرى يؤكد أن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى وإن لم تقرّه النصوص والتشريعات، فهو في وجدان كل تونسي رغم فشل مجلس نواب الشعب في تمرير قانون تجريم التطبيع والذي يعبر عن ثنائية غير مقبولة في الخطاب”.

وتابع عنان بالقول: “إن التحدي الاستراتيجي أمام ما تتعرض له الدول العربية من مخاطر -بما فيها ما يحصل في فلسطين المحتلة- يكمن في امتلاك ناصية القوة بالعلم والتقدم الاقتصادي والمعرفي؛ لأن خطب التنديد والوعيد لا تكفي وقد جربناها منذ عقود، فتوالت الهزائم والكوارث. كما يتطلب سياسة تعتمد على قراءة موازين القوى وفرض الرأي في المحافل الدولية باستعمال الحقوق الدولية والخلافات بين الدول التي تواجهنا بذكاء وحكمة. (وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا)”.

وتأسست حركة حق عام 2023، وهي نتاج لاندماج ثلاثة أحزاب سياسية هي حركة مشروع تونس وشباب البديل وحراك درع الوطن، وتُعتبر من أبرز الأحزاب السياسية في تونس اليوم.

وحول الأزمة السياسية المتواصلة في تونس، قال عنان: “قدمنا مبادرة للحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة في شباط/ فبراير الماضي، ودعونا إليها السلطة والمعارضة، ولكنها لم تجد صدى إيجابيا لدى السلطة التي واصلت سياسة التخوين ورفض الرأي المخالف وعدم قبول أي مقترحات لا تتوافق وتوجهاتها. ولذلك قررنا مواصلة التشاور مع الأطراف الأخرى من أجل تحريك المبادرة وتجميع القوى الوطنية المدنية من أحزاب سياسية مدنية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية وأكاديمية من أجل إيجاد أرضية عمل مشتركة (رغم اختلاف التوجهات) لخدمة المصلحة الوطنية العليا وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعيشها تونس”.

وأضاف: “هذه الخطوة ستفرز -بالضرورة- واقعا جديدا قد يغير العلاقة بين المعارضة والسلطة التي تزداد عزلة مع عدم قدرتها على إيجاد الحلول بمفردها لتجاوز الأزمات التي تعيشها تونس في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للمواطنين، فأزمة الأمة التونسية غير مسبوقة وتجاهلها يعمقها يوما بعد يوم علاوة على التحديات الخارجية التي تشهدها البلاد”.

محاكمة الخصوم بسبب آرائهم

فيما يتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة، قال عنان: “نحن ضد المحاكمات التي تستهدف الخصوم السياسيين بسبب آرائهم أو مواقفهم أو ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور، والمحاكمات الجارية ليست جديدة في التاريخ التونسي منذ الاستقلال، وكان من الأفضل أن تقع المحاكمة والمتهمون في حالة سراح، ولا بد أن تتوفر فيها أقصى شروط الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة، لا أن يُضاف إليها قرار إشكالي يثير لغطا آخر مثل المحاكمة غير الحضورية والتي تتعارض مع شروط ومقومات المحاكمة العادلة والتي نرفضها في حركة حق”.

وحول اتهام المعارضة للرئيس قيس سعيد بـ”تجاوز صلاحياته” واستعمال صلاحيات المحكمة الدستورية، قال عنان: “بمقتضى دستور 2022، رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة. وهو الذي يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد خياراتها الأساسية وهو الذي يعين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وينهي مهام الحكومة أو أحد أعضائها. كما أن الحكومة تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق التوجهات والخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وهي مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “وعلى هذا الأساس، فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن نجاح العمل الحكومي من عدمه، كما أن له سلطة إقالة أي عضو في الحكومة مثلما حصل مؤخرا بالنسبة لوزيرة المالية وكذلك رئيس الحكومة، على أن يكون ذلك لأسباب موضوعية، وفي هذا الصدد، فإن حركة حق تجدد التأكيد أن مسألة التعديلات في الحكومة أو تغيير رئيس الحكومة ليسا حلا لأن تواتر التعديلات الوزارية لا يخدم الاستقرار الحكومي الكفيل بتنفيذ البرامج إن وجدت”.

وتابع بالقول: “أما بخصوص المحكمة الدستورية، فإن حركة حق تجدد التأكيد والدعوة لضرورة تشكيلها في أقرب الآجال لما لها من أهمية في إرساء دولة القانون علاوة على المكانة التي خص بها دستور 25 تموز/ يوليو 2022 رئيسها”.

وعادت قضية المهاجرين غير النظامين لتتصدر المشهد التونسي، وخاصة بعد نفي الرئيس قيس سعيد توقيع اتفاقية لترحيل المهاجرين التونسيين من أوروبا، وحديثه عن “مؤامرة” لتوطين المهاجرين الأفارقة.

حلول جذرية للهجرة

وعلق عنان على هذا الأمر بالقول: “مشكلة الهجرة غير النظامية تستوجب حلولا جذرية في إطار الشفافية والوضوح والمصارحة والمصالح المتبادلة بين الدول المعنية في ضفتي المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء. وما نلاحظه من تخبط في المواقف وضبابية الحلول، فضلا عن الحلول الترقيعية التي لن تزيد إلا في تعميق الأزمة ولا سيما في غياب حماية فعلية لحدودنا البرية أمام إغلاق الحدود البحرية والتدفق غير المسبوق للمهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء على بلادنا، يؤكد حتمية التفكير الجدي وتبني الحلول الواقعية”.

وأشار إلى أن حركة حق سبق أن طرحت حلولا لهذه المشكلة، من بينها “الحق في الهجرة المنظمة، وذلك إيمانا منا بأن تنقّل الكفاءات واليد العاملة بين الدول مسألة طبيعية، وتشكيل الوكالة الوطنية للهجرة لحماية التونسي من الهجرة الوحشية، والعمل مع شركائنا من دول الساحل الإفريقي من أجل إحداث “وكالة أورو- إفريقية للهجرة” تنظم حركة العمل في البلدان المتوسطية على قاعدة العرض والطلب، تجنبا لإهدار الكفاءات مجانا أو الإلقاء بها للمغامرة في البحر في قوارب الموت، ومن يصل منهم إلى الضفة الاخرى قد يكون مصيره الترحيل القسري أو استغلاله من طرف مافيات الجريمة المنظمة”.