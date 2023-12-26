شكري والصفدي يؤكدان على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات إلى قطاع غزة 

القاهرة- “القدس العربي”:

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، المساعي الهادفة للوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي تضعها إسرائيل على دخول المساعدات.

جاء ذلك خلال زيارة الصفدي إلى القاهرة، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن شكري أكد على حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة، لافتا إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أية معوقات في هذا الصدد.

وأكد بيان الخارجية المصرية، أن اللقاء تناول أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية مساره اتصالاً بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني.

ولفت البيان، إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية دفع التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تربط مصر والأردن والعراق، بما يعود بالنفع على الدول الثلاثة.