شكري وبلينكن يبحثان جهود وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات إلى غزة- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في أقرب وقت، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي جمعته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور القاهرة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن شكري استعرض مع بلينكن الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار.

‏‎وتابع البيان، أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بالتحذير من المخاطر الشديدة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح، وما سينتج عنها من عواقب إنسانية وخيمة سيكون لها أكبر الأثر في مضاعفة ما يشهده القطاع حالياً من وضع إنساني شديد التأزم.

وبحسب البيان، أعاد شكري التذكير برفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، محذراً من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

‏‎وأكد بيان الخارجية المصرية، أن بلينكن استعراض خلال اللقاء، الجهود المبذولة من جانب الولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بغية الوصول إلى هدنة إنسانية.