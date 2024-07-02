سياسة | عربي | فلسطين

شكوك بعملية قنص.. إصابة مستوطن إسرائيلي بالرصاص في الصدر قرب نابلس- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة “هار براخا” المقامة على أراضي الفلسطينيين في قريتي بورين وكفر قليل في نابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن مستوطنا أصيب فجأة برصاصة في صدره أطلقت عليه من نابلس، مشيرا إلى أن إطلاق النار تم من مسافة بعيدة، بحسب ما نقلت وكالة معا الفلسطينية.

ويحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كان المستوطن قد أصيب برصاص قناص فلسطيني.

 

 

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