شكوك بعملية قنص.. إصابة مستوطن إسرائيلي بالرصاص في الصدر قرب نابلس- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة “هار براخا” المقامة على أراضي الفلسطينيين في قريتي بورين وكفر قليل في نابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن مستوطنا أصيب فجأة برصاصة في صدره أطلقت عليه من نابلس، مشيرا إلى أن إطلاق النار تم من مسافة بعيدة، بحسب ما نقلت وكالة معا الفلسطينية.

ويحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كان المستوطن قد أصيب برصاص قناص فلسطيني.

إصابة مستوطن بعملية اطلاق برصاص "قناصة" قرب مستوطنة "هآر براخا" جنوبي نابلس pic.twitter.com/WffKlGv3Ke — Raneen (@rionab98) July 2, 2024

◾️تواجد مكثف لقوات الاحتلال في مكان إصابة مستوطن بعملية قنص في مستوطنة "هآر براخا" قرب نابلس. pic.twitter.com/Gudkq9t0vQ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 2, 2024