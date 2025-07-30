شكوك في ألمانيا حول فعالية جسر جوي إغاثي لغزة.. ومطالبات بموقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل

أعلن المستشار ميرتس، في مؤتمر صحافي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن طائرتين من طراز "إيه 400 إم" تابعتين لسلاح الجو الألماني قد غادرتا إلى الشرق الأوسط

برلين: شكك سياسيون من “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بفعالية جسر جوي إغاثي تخطط له ألمانيا والأردن لتزويد سكان قطاع غزة بإمدادات الإغاثة.

وقال أديس أحمدوفيتش، خبير شؤون السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية لـ “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، في تصريحات لمجلة “شتيرن” الألمانية، إن طلعات الإغاثة الجوية لن تكون “كافية على الإطلاق” وتمثل إشكالية “من الناحيتين التقنية والسياسية”، مضيفًا: “الجسر الجوي غير فعّال، لأنه لا يمكنه نقل سوى كمية ضئيلة للغاية من المساعدات. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يكون وصول السكان إلى المساعدات التي تُلقى جوًّا غير مؤكد بسبب غياب التنسيق على الأرض”.

وأعرب الأمين العام للحزب، تيم كلوسندورف، عن آراء مماثلة، قائلًا: “لا يمكن أن يكون الجسر الجوي سوى خطوة صغيرة، لأنه لن ينهي المعاناة في قطاع غزة. لذلك، ندفع باتجاه تغييرات ملموسة تنهي الجوع، وتفضي إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن”.

وطالب كلوسندورف الحكومة الألمانية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، وقال: “يجب على الحكومة الألمانية ممارسة ضغط أكبر بكثير على الحكومة الإسرائيلية. نطلب ذلك، على وجه الخصوص، من المستشار ووزير الخارجية”.

وأعلن المستشار فريدريش ميرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن طائرتين من طراز “إيه 400 إم” تابعتين لسلاح الجو الألماني قد غادرتا إلى الشرق الأوسط، موضحًا أنه سيتم تزويد الطائرتين بالوقود وتجهيزهما في الأردن لتبدآ في إسقاط مساعدات فوق قطاع غزة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، أو بداية من عطلة نهاية الأسبوع على أقصى تقدير.

(د ب أ)