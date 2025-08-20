شكوك في قدرة الدوري الجزائري على مواجهة التحديات الصعبة

الجزائر: تحوم الشكوك حول قدرة الدوري الجزائري لكرة القدم، على مواجهة جملة من التحديات الصعبة عندما ينطلق الموسم الجديد غدا الخميس.

وستكون الجولة الافتتاحية التي ستلعب على مدار 3 أيام منقوصة من قمتي الجولة بين حامل اللقب مولودية الجزائر وجاره وغريمه شباب بلوزداد. كما تأجلت أيضا مباراة وصيف النسخة الماضية شبيبة القبائل وضيفه العنيد اتحاد الجزائر، حامل لقب الكأس، بسبب ارتباط عدد من لاعبي الفرق الأربعة بالمشاركة مع المنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) المقامة بأوغندا وتنزانيا وكينيا.

وقد يتم تأجيل 3 مباريات من الجولة الثانية المقررة بعد أسبوع، في حال بلغ “الخضر” نصف نهائي المنافسة القارية.

ويضم المنتخب الجزائري في صفوفه 6 لاعبين من اتحاد الجزائر، و5 من مولودية الجزائر، و4 من كلا من شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل.

وسيكون ضمان السير العادي للدوري، أحد التحديات التي ستواجه لجنة المنافسات برابطة الدوري التي واجهت انتقادات عدة في المواسم السابقة نتيجة إرجاء كم هائل من المباريات، وهو ما أثر على نسق البطولة وفي بعض الأحيان حتى على نزاهة المنافسة.

وفي سابقة أولى، نشرت رابطة الدوري جدول المباريات كاملا مع تحديد نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا لإجراء الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب، على أن تختتم المسابقة منتصف مايو/ أيار 2026.

وشدد محمد أمين مسلوق، رئيس رابطة الدوري، على ضرورة تنفيذ أندية مولودية الجزائر وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد واتحاد الجزائر، المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، التفاهمات التي التزمت بها تجاه الرابطة التي تقضي بلعب الدوري بعد 72 ساعة على أقصى تقدير من كل مباراة “إفريقية”.

وسيكون قرار اتحاد الكرة القاضي بمنع تنقل مشجعي الفرق الزائرة بدعوى محاربة الشغب، على المحك، علما بأن 48 مباراة، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي مباريات الموسم الماضي، لعبت بدون جمهور الذي دائما ما كان يعطي للمواجهات خاصة الديربيات نكهة خاصة.

مشكلة أخرى، تلاحق رابطة الدوري وتخص أزمة الملاعب التي تواجهها أندية الجزائر العاصمة، خاصة المولودية والاتحاد وشباب بلوزداد، لعدم جاهزية ملاعب “الخامس يوليو”، و”نيلسون مانديلا”، و”علي عمار” التي تخضع حاليا للصيانة. قضية تستوجب على الرابطة الاجتهاد بالتعاون مع الأندية لإيجاد حلول بديلة مؤقتة رغم صعوبة المهمة في ظل تردد بعض المسؤولين المحليين في الموافقة على استضافة بعض المباريات خوفا من التصرفات غير اللائقة لبعض الجماهير.

ليس فقط التحديات التنظيمية واللوجستية التي ستكون عقبة أمام الرابطة في تجسيد شعارها الجديد “من أجل بطولة أكثر احترافية”، فالمستوى الفني سيكون تحت الرقابة بعد إقرار سقف رواتب اللاعبين السنوية في حدود 4 ملايين دولار لكل ناد، ونموذج جديد لعقود اللاعبين لم يحقق الإجماع، بل كان سببا في عزوف اللاعبين الأجانب، بسبب تعقيداته الإدارية. فيما اختار أبرز اللاعبين المحليين البحث عن فرص أفضل في دوريات عربية وأوروبية.

وترجح التوقعات، أن ينضم اتحاد الجزائر لقائمة المنافسين على لقب دوري هذا الموسم ومقارعة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل الذي يبدو أنه بصدد إبرام أفضل الصفقات الصيفية.

فيما ستكتفي الفرق الأخرى بلعب الأدوار الثانوية وتفادي الهبوط. رغم أن محمد العروسي بن ساسي، رئيس مستقبل بلدية الرويسات الصاعد حديثا، فضل رفع راية التحدي وأكد أن فريقه لن يرضى بغير المنافسة على المراكز الأولى.

ويحل مستقبل بلدية الرويسات ضيفا على شبيبة الساورة مساء غد الخميس، في ظهور تاريخي له بدوري المحترفين، الذي سينطلق بمواجهة مولودية وهران وضيفه نجم بن عكنون بسبب العقوبة المسلطة على الفريق الأول، في وقت سابق من نفس اليوم.

وتلعب بعد غد الجمعة، مباراتين، حيث يلتقي أولمبيك اقبو مع ترجي مستغانم، ومولودية البيض مع النادي الرياضي القسنطيني. ويوم السبت، يتواجه نادي أثليتيك بارادو مع جمعية أولمبي الشلف، واتحاد خنشلة مع وفاق سطيف.

(د ب أ)