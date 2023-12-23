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شكوى جنائية ضد جنود من أصول فرنسية في الجيش الإسرائيلي

منذ 54 دقيقة

توماس بورتس النائب عن حزب "فرنسا الأبية"- (وسط الصورة)

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باريس: قدم توماس بورتس، النائب عن حزب “فرنسا الأبية”، شكوى جنائية ضد 4185 جندياً من أصل فرنسي في الجيش الإسرائيلي، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

ولفت بورتس، في منشور عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، السبت، إلى حجم الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

وذكر النائب الفرنسي المعارض أنه تقدم بشكوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الجنود من أصول فرنسية الذين يقاتلون في غزة والضفة الغربية.

ونشر بورتس أيضًا صورة لالتماس الشكوى الجنائية الذي أرسله إلى النيابة العامة، مشيرا إلى وجود 4185 جندي من أصل فرنسي يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار بورتس إلى أن القضاء الفرنسي ملزم بالتحقيق في مسؤولية الفرنسيين المقاتلين في المنطقة عن تصرفاتهم المخالفة للقانون الدولي والفرنسي.

(الأناضول)

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