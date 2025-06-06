شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة في قضية مقتل طفلين فرنسيين في غزة في نهاية 2023 

فلسطيني يحمل جثمان طفل استشهد في غارة إسرائيلية على مشفى المعمداني. غزة. 18 مارس 2025. ا ف ب

باريس: قدمت شكوى في فرنسا ضد مجهول تطال إسرائيل بتهمة القتل وارتكاب إبادة من جانب جدّة تقول إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي.

وتتعلق هذه الشكوى، المدعومة من رابطة حقوق الإنسان، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر، البالغين 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد يساهم حملهما الجنسية الفرنسية في إجبار القضاء الفرنسي على الفصل في هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية، والتي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها “شائنة”.

(أ ف ب)