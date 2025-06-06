سياسة | دولي

شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة في قضية مقتل طفلين فرنسيين في غزة في نهاية 2023 

منذ 9 دقائق

فلسطيني يحمل جثمان طفل استشهد في غارة إسرائيلية على مشفى المعمداني. غزة. 18 مارس 2025. ا ف ب

حجم الخط
0

باريس: قدمت شكوى في فرنسا ضد مجهول تطال إسرائيل بتهمة القتل وارتكاب إبادة من جانب جدّة تقول إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي.

وتتعلق هذه الشكوى، المدعومة من رابطة حقوق الإنسان، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر، البالغين 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد يساهم حملهما الجنسية الفرنسية في إجبار القضاء الفرنسي على الفصل في هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية، والتي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها “شائنة”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أطفال غزة: لا مكان لفرحة العيد وسط الخوف والجوع والدم
4 - يونيو - 2025
سفير فلسطين ينفجر بالبكاء في مجلس الأمن أثناء حديثه عن معاناة غزة- (فيديو)
29 - مايو - 2025
الطبيبة آلاء النجار من مهمة إنقاذ ضحايا الحرب إلى أم مكلومة تفقد تسعة أطفال
25 - مايو - 2025
أول كلمات الطبيبة الفلسطينية التي فقدت تسعة من أبنائها في غارة إسرائيلية: هم أحياء عند ربهم يرزقون
25 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية