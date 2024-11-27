شكوى في فرنسا ضد “س” بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة

باريس- “القدس العربي”: تقدّم الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP)، وهي جمعية مناهضة للصهيونية، وامرأة فرنسية فلسطينية، ما يزال ثلاثة عشر فردًا من عائلتها يعيشون في قطاع غزة، بشكوى لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية بباريس، ضد “س”، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بما في ذلك عمليات لمنع المساعدات الإنسانية من قبل الفرنسيين الإسرائيليين، وفق ما أوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية.

تعد هذه الشكوى، التي تقدّمت بها المحاميتان دامية الطهراوي وماريون لافوج، الأولى من نوعها التي تستهدف هذا النمط، وهو الأخطر في حجم القانون، أمام القضاء الفرنسي. وتأتي بعد خمسة أيام من إصدار “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة “حماس” محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

Guerre au Proche-Orient : une plainte contre X pour complicité de génocide à Gaza déposée auprès du tribunal judiciaire de Paris https://t.co/KQ2EayISlL — Le Monde (@lemondefr) November 27, 2024

المدّعون اختاروا أن يصبحوا طرفًا مدنيًا، ما يؤدي بشكل منهجي إلى فتح تحقيق قضائي، لتجنّب الفصل من قبل النيابة. وهذا هو مصير الشكوى التي رُفعت ضد “س” بتهمة التعذيب، في أبريل/نيسان الماضي، والتي استهدفت جنديًا فرنسيًا إسرائيليًا. وهي تهمة اعتبر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، المختص أيضًا في مسائل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، أن الأدلة المقدمة بخصوصها غير كافية.

في هذه القضية الجديدة، ارتُكبت الوقائع اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2024 من قبل عدد معين من المواطنين الفرنسيين الموجودين في إسرائيل، من خلال المشاركة في أعمال لمنع دخول المساعدات الإنسانية عمدًا إلى قطاع غزة كجزء من الحصار، كما جاء في نص الشكوى.

من الواضح أن الفرنسيين الإسرائيليين المنتمين إلى تجمعي Israël Is Forever و Tsav-9 متهمون بالمساهمة في المجاعة المستمرة في قطاع غزة من خلال منع شاحنات المساعدات الإنسانية النادرة المسموح لها بالدخول.

ولدعم الشكوى، يعتمد أصحابها بشكل خاص على كتابات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، وأوامر “محكمة العدل الدولية”، وأمر الاعتقال الذي يستهدف نتنياهو وغالانت. وبمجرد إنشاء هذا الإطار، تركز الشكوى على الدور الذي لعبته كل من:

Israël Is Forever، وهي جمعية تعبئة صهيونية إسرائيلية ناطقة بالفرنسية، أسسها الفرنسي الإسرائيلي جاك كوبفر، وتترأسها اليوم الفرنسية الإسرائيلية نيلي كوبفر الناعوري، وقامت بحملات جماعية لإعادة استعمار قطاع غزة، ولعبت دورًا أساسيًا في التعبئة لصالح الحصار على قوافل المساعدات الإنسانية.

وكانت هذه الجمعية هي التي دعت الوزير العنصري بتسلئيل سموتريتش إلى باريس، في منتصف نوفمبر لحضور حفل دعم للجيش الإسرائيلي. وبسبب الضغوطات، ألغى زيارته، لكن اللقاء عُقد تحت حماية مشددة في محيط باريس. “إسرائيل للأبد” لديها عدد من المواطنين المزدوجين، فرنسيين وإسرائيليين.

أما الجمعية الثانية Tsav-9، فقد تم إنشاؤها بهدف منع قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة. المتحدثة باسمها هي راشيل تويتو الفرنسية الإسرائيلية.

تشير الشكوى إلى أنه تم، في الفترة من 25 إلى 28 يناير/كانون الثاني الماضي، تنفيذ عملية الحجب بطريقة فعالة ودون انقطاع عند نقطة كرم شالوم (كرم أبو سالم) الحدودية. فخلال هذه الفترة، لم تدخل أي شاحنة إلى غزة عبر هذا المعبر (…) تسبّبت هذه الإغلاقات بشكل ميكانيكي ومباشر في انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية.

وحدثت سلسلة ثانية من عمليات الإغلاق، في فبراير/شباط، في نيتسانا، ما منع أي شاحنة من الوصول إلى رفح في أيام معينة. واستمرت هذه الأعمال حتى يونيو/حزيران، واتخذت شكلاً عنيفًا بشكل متزايد. وتوقفت بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات مالية على جمعية Tsav-9 وقادتها، في 21 حزيران/يونيو. وفي يوليو/تموز، حذا الاتحاد الأوروبي حذو واشنطن.

ويقول أصحاب الشكوى إنهم يسعون إلى وصف ما يحدث على الأرض قانونيًا، معتبرين أن شروط الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤها بشكل جيد.

ووفقًا للمحامين، فإن واحدة فقط من الخصائص الخمس التي ينص عليها القانون الفرنسي- هنا “الخضوع لظروف وجود من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة”- كافية لتعريف الإبادة الجماعية في القانون الفرنسي.