«شلال دم» مستمر في غزة: قصف مدرستين وخيام نازحين ومنازل

غزة ـ«القدس العربي»: صعّد الاحتلال الإسرائيلي من مجازره في غزة، حيث قصف مدرستين تؤويان نازحين، ومنازل، وخياما في باحة مستشفى، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل، في بيان: “30 فلسطينياً استشهدوا وأصيب عشرات آخرون غالبيتهم من الأطفال بقصف إسرائيلي على مدرستي حسن سلامة والنصر اللتين تؤويان نازحين في حي النصر”.

وبذلك يرتفع عدد المدارس التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في أقل من 24 ساعة إلى 3 جميعها تقع في مدينة غزة.

وأفاد بصل، في بيان، بأن “80 % من شهداء وجرحى المجزرة الجديدة هم من الأطفال”.

وقال شهود عيان لـ”الأناضول”، إن طائرات إسرائيلية شنت “سلسلة غارات متزامنة وبوقت واحد على المدرستين”.

وفي مدرسة حسن سلامة، أفادت مصادر ميدانية بـ”تناثر جثامين وأشلاء شهداء في الساحة الرئيسية في مشهد فاجع تسبب بحالة من الذعر والخوف بين النازحين”.

وشرع نازحون في البحث عن جثامين ذويهم الذين فُقدوا جراء القصف في حين تواصل اشتعال النيران التي اندلعت جراء القصف في الطابق السفلي من المدرسة. وكانت قوات الاحتلال ارتكبت مساء السبت مجزرة جديدة طاولت مركز إيواء شمال مدينة غزة، حين استهدفت “مدرسة حمامة” ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا بينهم أطفال.

وفي دير البلح، أفادت مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بنقل 6 شهداء و21 إصابة جراء غارتين إسرائيليتين على المدينة إحداها استهدفت خيام النازحين داخل باحة المستشفى”.

وذكرت “الأناضول” أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت خيام للنازحين داخل باحة مستشفى شهداء الأقصى ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين بجراح مختلفة.

وأضافت أن الغارة تسببت باندلاع حريق في الخيام المجاورة.

وفي الغارة الإسرائيلية الثانية، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب عدد آخر باستهداف منزل يعود لعائلة “الحسنات” في مخيم دير البلح.

كذلك استشهد وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة عبد الفتاح الزريعي، ووالدته في قصف استهدف منزلا كانا يقيمان به في مدينة دير البلح.

كما استشهد خمسة مواطنين في غارة جوية استهدفت سيارة مدنية خلال سيرها على شارع صلاح الدين بالقرب من دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

واستشهد أيضا ثلاثة مواطنين، جراء قصف طائرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشعف شرق مدينة غزة.

ولم تسلم بلدات وأحياء شمال القطاع من المجازر، حيث استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال، في استهداف نفذته طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة العامودي، يقع في منطقة الفاخورة شمال مخيم جباليا.