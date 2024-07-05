«شل» البريطانية للنفط والغاز تراجع توقعاتها للربع الثاني

لندن – د ب أ: راجعت شركة «شل» البريطانية للنفط والغاز، توقعاتها للربع الثاني أمس الأول الخميس.

وتتوقع الشركة أن يتراوح إنتاج الغاز المتكامل بين 940 ألف مكافئ برميل نفط يوميا و980 ألف مكافئ برميل نفط يوميا، في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن تتماشى نتائج التداول والتحسين مع الربع الثاني من عام 2023، لكن أقل، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بسبب المتغيرات الموسمية.

ومن المتوقع أن يكون الإنتاج الفصلي، في اتجاه تصاعدي يتراوح ما بين 1720 ألف مكافئ برميل نفط يوميا و1820 ألف مكافئ برميل نفط يوميا. وفي مجال التسويق، تتوقع الشركة أن يتراوح حجم المبيعات الفصلية بين 2700 ألف مكافئ برميل نفط يوميا و3100 ألف مكافئ برميل نفط يوميا