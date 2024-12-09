شماتة وقلق في إسرائيل ونتنياهو يبحث عن أطماع قديمة جديدة: عين على الجولان وأخرى على إيران

الناصرة – «القدس العربي»: تواصل الأوساط المختلفة في إسرائيل محاولات فهم أسباب وملابسات الزلزال الكبير في سوريا واستشراف تبعاته وانعكاساته على الدولة السورية وعلى المنطقة والصراع الدائر فيها فيما تستعد إسرائيل لـ «التهام» المزيد من أراضي الجولان.

و في أوّل ردّ فعلي على أرض الواقع، قام جيش الاحتلال بقصف مطارات وقواعد عسكرية سورية ضمن ما وصفها بأنها «إجراءات احترازية لمنع سقوط سلاح استراتيجي بيد الثوار»،وبـ احتلال قمم جديدة من جبل الشيخ السوري، كما سيواصل جيش الاحتلال عمليات قضم المزيد من المناطق الحدودية في الجولان التي عرفتها اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974، عقب حرب تشرين، وتوسيعها بعرض عدة كيلومترات.

رسمياً تدعي إسرائيل في تبريرها قرار «الكابنيت» بأن احتلال هذه المناطق السورية جاء لمنع دخول الثوار والجهاديين مستوطنات الجولان كواحدة من دروس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لكن هناك غاية غير معلنة تكمن في الطمع بالاستيلاء على أراضٍ سورية تمتاز بقيمة استراتيجية عسكرياً اقتصادياً وسياحياً. وفي إسرائيل تبدي أوساط رسمية وغير رسمية مشاعر من التشّفي والشماتة بنظام الأسد بسبب علاقته مع محور المقاومة والسماح لإيران ببناء نفوذ في الأراضي السورية واستخدامها همزة وصل لإيصال الأسلحة والدعم لـ»حزب الله» في لبنان. وينعكس ذلك في عناوين صارخة في معظم الصحف العبرية المطبوعة غداة يوم سقوط الأسد. ويبرز ذلك في صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي تنشر على صفحتها الأولى صورة كبرى لـ أوراق دومينو وفي مقدمتها يبدو الأسد ومن خلفه السنوار ونصر الله والضيف وهنية في حالة تهاوي متتالية، ومن أسفله عنوان بالأحمر:»نهاية عصر الجزار من دمشق». وهكذا هو كاريكاتيمتتالية، ومنتس» وفيه يبدو المرشد الإيراني الأعلى خامنئي أمام تلفزيون وهو يقول: راحت «حماس» وراح «حزب الله»، وسوريا راحت، ويرد عليه أحد قادة إيران معقبّا: “بقينا مع الحوثيين».

محاولات لفهم ما حصل

في المقابل تختار صحيفة «هارتس» بأسلوبها المعهود عنواناً هادئاً مفاده: «نهاية حكم الأسد» وهي الأخرى كبقية أوساط المراقبين والمحللين تنشغل أولاً في السؤال عن الماضي ومحاولة فهم وهضم كيف ولماذا حصل هذا السقوط السريع للأسد. ويتبّنى المعلق السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع الفكرة بأن السقوط بدأ قبل سنوات كثيرة ضمن مسيرة أو صيرورة يسميها «الثورة السرّية» ويقول إن السقوط جاء نتيجة أن هيكل الدولة السورية كان ينخره الفساد ولأنه لم يجد من يساعده في لحظة الحقيقة. ويشير بارنياع الى أنه تحّدث للسفير الإسرائيلي السابق في واشنطن وهو محاضر وباحث في جامعة تل أبيب مختص بالشؤون السورية فقال السفير:» نعم فوجئت من اندفاعة المتمرّدين ومن نجاحهم الفوري ومن سرعة انهيار النظام. في 2015 فإن إيران وروسيا و»حزب الله» أنقذوا النظام. هذه المرة لا. هكذا سقطت وبسرعة دول شرق أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة. يسقط النظام بسرعة عندما تكون الدولة فاشلة، والأسد قبل ذلك نجا في الحرب الأهلية ولم ينتصر بها».

استمراراً لهذه المفهومية يرى زميله في ذات الصحيفة المعّلق السياسي آفي سخاروف أن هذا السقوط المدوي هو «تأثير الفراشة» أي أن تغييراً طفيفاً في الظروف يؤدي لتغيير كبير في النتيجة. مستعيراً بذلك مصطلحاً من الفيزياء ولغة الأدب فيدعّي إن مسيرة السقوط بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عندما فرض يحيى السنوار بكلتا يديه ضربة هي الأصعب على محور المقاومة انتهت حالياً بانقلاب على الأسد وتفكّك عسكري في حزب الله فيما تبدو إيران اليوم مكشوفة لـضرب منشآتها النووية الآن.

السقوط بدأ قبل سنوات

ويرى المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن الحدث التاريخي الجلل هو نتيجة عدة عوامل، منها ما هو عميق ومنه ما هو فوري، ومنه ما يرتبط بسوريا ونظامها وثورتها منذ 2011 ومنها ما له علاقة بمحور المقاومة وتراجع قوة إيران وروسيا. يقول هارئيل إن السقوط جاء بالتدريج ثم في ضربة خاطفة، حيث تمّ الانهيار في غضون سنوات وخلال عشرة أيام.

في المقابل وفي إسرائيل أيضاً هناك من يشير لما يصفونها «خيانة طهران» كما يقول محرّر الشؤون الاقتصادية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» تسفيكا بلوتسكر بعدما «أدارت ظهرها هذه المرة لـ «الأسد» وربما تتّجه الآن للداخل لإنقاذ اقتصادها بدلاً من الانخراط في حروب مكلفة من شأنها الانتهاء بهزيمة».

ومقابل الفرح هناك مخاوف وتوجس في إسرائيل من المستقبل، فضمن قراءة دلالة الأحداث الدراماتيكية في دمشق، يرى عاموس هارئيل في مقاله المذكور أنه بالنسبة لإسرائيل فإن ضربة محور إيران هي بشرى سارة لكنها ستنبت مصاعب جديدة من جهة منظمات المتمردّين لأن أحداً لا يعرف كيف تكون ُوجهتها بما يتعلق بالتبعات على الداخل الإسرائيلي. كما يعرب هارئيل عن مخاوف أوساط إسرائيلية أخرى أن يستغل نتنياهو أحداث سوريا للتهرّب من محاولات الدفع نحو صفقة تبادل مع «حماس».

ويوجّه محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفتي «نيويورك تايمز» و «يديعوت أحرونوت» رونين بيرغمان تساؤلات وانتقادات حول فشل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بتوقع السقوط السريع مشيراً إلى العجز عن قراءة الصيرورة مقابل النجاحات في كشف أسرار عملياتية عينية لضرب قاعدة عسكرية أو مخزن صواريخ أو اغتيال.

ويقول بيرغمان في هذا المضمار إن خطة الضربات العشر لـ الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لضرب محور المقاومة موضوع سيُدرّس في الكليات العسكرية في العالم، لكن الفشل في استشراف هجمة المتمردين ونجاحاتهم الزاهرة وسقوط الأسد، إخفاق خطير» ويضيف “فوتّت إسرائيل حدثاً استراتيجياً جوهرياً وحقيقة أن الحدث التاريخي فاجأ أيضاً إيران و»حزب الله» والأسد نفسه ليس عزاء لنا. من حظنا أن ذلك حدث الآن وليس بعدما قمنا بوضع مسؤولية منع دخول سلاح إيراني للمنطقة بيد الأسد الذي انهار خلال 11 يوما».

بعد الانشغال بـ أسئلة كثيرة عما حصل في سوريا وما توقعه وما لم يتم توقعه تنشغل هذه الأوساط الإسرائيلية بأسئلة المستقبل ومنها هل تبدأ الآن فترة الفوضى المضرّة أو ولادة نظام حكم جديد يكون هو الآخر معادياً لإسرائيل أو بدء «شرق أوسط جديد» وطرح التطبيع الشامل والانخراط في المنطقة العربية؟

أسئلة كثيرة عن المستقبل بعضها مرتبطة بأجوبة أسئلة الماضي تشغل الجانب الإسرائيلي: هل تنجح قوى المعارضة أن تتفق على حكومة انتقالية وعلى دستور وعلى انطلاق عصر جديد؟ هل تقوم دولة ديموقراطية في دمشق؟ ماذا عن القواعد الروسية في سوريا؟ هل تتمكن إيران من تهريب سلاح للبنان لدعم «حزب الله»؟ هل تتفق إيران على ذلك مع تركيا كجزء من تعويض أنقرة لطهران على دورها في سقوط حليفها الأسد؟ حاليا يعكس كاريكاتير «يديعوت أحرونوت» أمنيات إسرائيلية حيث يظهر خامنئي يقود سيارة تحمل صاروخاً ويعترض طريقه تمثال للأسد ملقى في عرض الشارع فيقول جهاز «الويز» يجب إعادة رسم مسار الطريق من جديد».

ومن ضمن الأسئلة الملحة المنتشرة لدى جهات إسرائيلية في اليوم التالي، هل ينجح قادة المعارضة في التوافق على حكومة مؤقتة برعاية عربية أو أممية؟ وهل تبقى إسرائيل مستفيدة من سقوط الأسد في المدى البعيد؟ أم أن ذلك سيعود لاحقا عليها كيدا مرتدا؟

في محاولةٍ لاستشراف سوريا ما بعد حقبة حكم عائلة الأسد منذ 1970، يوضح محلل الشؤون الشرق أوسطية في صحيفة «هآرتس» دكتور تسفي بارإئيل أن كل فصيل مسلح سيحاول إملاء مستقبل سوريا زاعماً أن هناك من سيسارع لفرض حقائق على الأرض وأن المصاعب الاقتصادية ربما تمهد الطريق لدول الغرب للتأثير على صياغة مستقبل سوريا». وما يغفله مراقبون إسرائيليون عن قصد وربما عن غير قصد هل تنجو سوريا الآن من سيناريو ليبيا؟ ومن مخططات غربية وأمنيات إسرائيلية كيدية لتقسيم سوريا إلى دول طائفية متناحرة كي لا تكون دولة قومية متطورة ودموقراطية؟ كذلك يكاد يغيب السؤال هل تقع هزات ارتدادية في دول الجوار العربية وغير العربية؟

العين على الجولان وطهران

يبدو أن الدراما السينمائية السورية التاريخية المتميّزة بجودة إنتاجها وإخراجها تتفاعل على أرض الواقع أيضاً وربما يكون ما حصل الحلقة الأولى أو البداية، والحلقات القادمة تحمل تطورات ومفاجآت هامة. في هذا الإطار ربما يحاول نتنياهو الآن وبعد كل هذه التطورات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ومع دخول ترامب الوشيك للبيت الأبيض، توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية للعودة للتاريخ ولسدة الحكم. ومن المرجّح جداً أن ُيقدم نتنياهو على ذلك طمعاً بـ تحقيق مكسب نادر لإسرائيل ولنفسه ولائتلافه كي يبقى في التاريخ وفي سدة الحكم بعدما غمرته سيول «طوفان الأقصى» وسترسله لـ خزانة الأرشيف طبقا لـ استطلاعات متتالية تفيد بأن الإسرائيليين حتى الآن لم يغفروا له الفشل الاستراتيجي في السابع من تشرين الأول /أكتوبر. وتزداد أطماع نتنياهو في ظل مزايدات عليه من اليمين ومن اليسار ومن المعارضة التي تتهمه بالعجز والجبن في استنكافه عن ضرب مفاعلات إيران النووية كما يؤكد مجدداً وزير الأمن السابق النائب ورئيس حزب «يسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان لـ الإذاعة العبرية.