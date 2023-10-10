شمال سوريا: نزوح 79 ألف مدني في إدلب جراء هجمات النظام وروسيا

دمشق – «القدس العربي» : يسود هدوء نسبي في إدلب والأرياف الملاصقة بها شمال غربي سوريا، بعد هدنة أولية بين الفصائل المسلحة وقوات النظام السوري، بعدما طلب الأخير من فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين»، التي تضم مجموعة من الفصائل العسكرية المعتدلة والمصنفة أمنياً، والعاملة ضمن إدلب الكبرى، هدنة، على خلفية استهدافها عدداً من مقارّ النظام العسكرية والأمنية المهمة في عمق مناطق سيطرته.

وأسفرت هجمات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، عن نزوح 79 ألف مدني خلال الأسبوع الأخير. وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال مدير فريق «منسقو استجابة سوريا»، محمد حلاج، الثلاثاء، إن النظام وحليفته روسيا نفذا خلال الأسبوع الأخير هجمات برية وجوية على 61 منطقة سكنية في مناطق خفض التصعيد.

وأضاف أن الهجمات المذكورة شهدت استخدام أسلحة محرمة دولياً 9 مرات خلال الأسبوع الأخير، وأدت إلى مقتل 42 مدنياً بينهم 12 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 214 شخصاً. كما تسببت هجمات قوات النظام وروسيا على مناطق خفض التصعيد، بنزوح 79 ألف مدني عن ديارهم خلال الأسبوع الأخير، بحسب حلاج. ولم تسلم المدارس ومخيمات النزوح والمنشآت الصحية من الهجمات، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئات الإغاثية التي قتل منها موظفان وأصيب 4 آخرون، وفقاً لحلاج.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018 أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019. وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر. وبين 2017 و2020، وصل عدد الفارّين من هجمات النظام السوري إلى مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.

وأعلنت غرفة عمليات «الفتح المبين»، في بيان لها مساء الاثنين، أن قوات «الأسد تطالب بتهدئة عسكرية بعد استهداف مواقع حساسة لديها في عمق المناطق المحتلة، وموقفنا الواضح أن من بدأ بقصف الآمنين في المناطق المحررة، عليه أن يتوقف عن عدوانه وإلا فإن ضرباتنا مستمرة نحو مواقع جديدة في عمق دياره».

الناشط الإعلامي من مدينة إدلب قال لـ «القدس العربي» إن موجة القصف المكثف التي تستهدف التجمعات السكنية والمناطق المأهولة، قد توقفت. مشيرًا إلى أن تبادل القصف قد بات محصوراً عند خطوط التماس فقط. واستخدمت قوات النظام السوري خلال أيام التصعيد أسلحة حارقة في ريف محافظة حلب الغربي، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات النظام استخدمت راجمة صواريخ وأسلحة حارقة شبيهة بالنابالم المحرم دولياً مستهدفةً بلدة الأبزمو في ريف محافظة حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين، واندلاع حرائق في البلدة. وسجَّلت الشبكة السورية استخدام النظام السوري للأسلحة الحارقة مئات المرات ضدَّ مناطق مدنية، ما تسبَّب في إصابات بحروق بليغة، وشكَّل تهديداً وإرهاباً للسكان وللأطفال منهم بشكل خاص.

نائب مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، قال في تصريح لـ «القدس العربي» إن قوات النظامين السوري والروسي صعدت بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وموقعة 260 مدنياً بين قتيل وجريح.

واعتبر مصطفى أن هذا التصعيد يهدد حياة المدنيين، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية وسبل العيش والتعافي التي لم تتعافَ بعد من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي.