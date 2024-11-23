شمال غزة.. إصابة مدير مستشفى “كمال عدوان” في استهداف إسرائيلي- (فيديو)

غزة: أُصيب مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، مساء السبت، في استهداف من الطائرات المسيرة الإسرائيلية للمستشفى في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بأن الطبيب أبو صفية يتلقى حاليًا الرعاية الطبية من الكادر الطبي في المستشفى، ويجري تقييم حالته الصحية والتعامل معها.

وأضاف المصدر أن الطائرات المسّيرة من نوع “كواد كابتر” ألقت عدة قنابل على المستشفى ما تسبب في إصابة الطبيب أبو صفية وعدد من الكادر الطبي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات شمال قطاع غزة، وخاصة مستشفى “كمال عدوان” حيث استهدفت الطائرات المُسيّرة المستشفى عدة مرات، ناهيك عن استهداف المناطق المحيطة به، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والطبية.

والجمعة، أصيب 12 شخصا، بينهم أطباء وممرضون وإداريون من كادر مستشفى “كمال عدوان”، إثر قصف إسرائيلي استهدف مرافق المستشفى واستمر على مدار ساعات.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بزعم “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول فلسطينيون إن قوات الاحتلال ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)