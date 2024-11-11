شمال غزة.. إصابة 3 كوادر طبية بقصف إسرائيلي لمستشفى كمال عدوان

غزة: أصيب 3 من الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، الاثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى.

وقالت مصادر طبية إن مسيرة إسرائيلية قصفت قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أدى لإصابة 3 من الكوادر الطبية في المستشفى.

وفي جباليا أفاد شهود عيان بوقوع عدة إصابات جراء إلقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل على فلسطينيين في جباليا النزلة شمالي غزة.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وأعلن لاحقا أنه يعمل على فصل الشمال عن مدينة غزة ولن يسمح بعودة النازحين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وفي وسط القطاع استشهد أب فلسطيني وثلاثة من أطفاله جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مبنى بمخيم النصيرات، وفق ما صرحت به مصادر طبية.

وقال شهود عيان إن مستشفى العودة بالنصيرات استقبل مصابين فلسطينيين جراء إطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية كواد كابتر على المواطنين والمنازل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)