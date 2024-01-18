شمال غزة.. عمل حثيث لإزالة ركام الحرب رغم ضعف الإمكانات- (فيديو)

غزة: بمعدات بسيطة وآليات شحيحة، تواصل طواقم جهاز الدفاع المدني إزالة ركام المباني التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلي في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة لفتح الشوارع الرئيسية فيها.

وبدأ أفراد الدفاع المدني الذين بات أغلبهم من المتطوعين، منذ أيام مبادرة لفتح الشوارع من أجل تسهيل مرور سيارات الإسعاف والمواطنين.

ومنذ ساعات الصباح الباكرة، يعمل هؤلاء كخلية النحل في قص سقف عمارة سكنية مدمرة مكونة من 8 طوابق، بواسطة “مثقب” كهربائي.

هذه المعدات البسيطة يعتمد عليها طواقم الدفاع المدني بعد أن تم استهداف غالبية آلياتهم الثقيلة ومركبات الإنقاذ التابعة لهم، منذ بداية الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحذرت جهات حكومية منذ بداية الحرب، من توقف عمل جهاز الدفاع المدني في القطاع بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للطواقم والآليات.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

فتح الشوارع

يقول معتز أيوب وهو أحد أفراد الدفاع المدني، إنهم يعكفون على إزالة “الأسطح المدمرة التي أغلقت الشوارع والطرقات الرئيسية في جباليا لتعود الحياة إلى طبيعتها شيئا فشيئا”.

من جانبه، قال حسين ظاهر، أحد أفراد الدفاع المدني: “منذ أيام نعمل على مبادرة فتح الشوارع الرئيسية والفرعية في مخيم جباليا، والتي أغلقت تماما بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل”.

وأضاف: “كافة المباني السكنية المرتفعة تم استهدافها وتسويتها بالأرض ما تسبب بإغلاق الشوارع”.

وأوضح أنهم يعملون منذ أيام لفتح هذه الشوارع المغلقة بأقل الإمكانيات.

إمكانات شحيحة

يقول ظاهر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ بداية حربه على غزة غالبية آليات الدفاع المدني الخفيفة والثقيلة في محافظة شمال القطاع.

وأضاف عن ذلك: “تم استهداف الآليات الثقيلة المستعملة في الحفر (يطلق عليها اسم البواقر باللهجة العامية)، والجرافات”.

وذكر أن جهاز الدفاع المدني يواصل العمل منذ 6 ساعات لقص سقف عمارة سكنية أغلقت شارعا رئيسيا في مخيم جباليا؛ حيث يربط هذا الشارع شرق المخيم بغربه وشماله بجنوبه.

واستكمل قائلا: “نحاول فتح فقط 4 أمتار من هذا الشارع لتسهيل مرور الإسعاف والمواطنين”، متوقعا أن يواصل الطاقم العمل في قص هذا السقف حتى ساعات الليل.

وفي السياق، أوضح ظاهر أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركبة “الإنقاذ الوحيدة التي كانت تعمل في محافظة شمال غزة مع الطاقم الذي كان متواجدا داخلها”.

وبيّن أن جهاز الدفاع المدني في محافظة شمال غزة لم يتبق لديه إلا “سيارة إسعاف واحدة ومركبة إطفاء واحدة”.

تواصل الاستهداف

قال ظاهر إن الحرب تسببت باستشهاد وإصابة غالبية أفراد طاقم الدفاع المدني في محافظة شمال القطاع.

وأضاف: “المصابون منهم تعرضوا لبتر في الأطراف، ومعظم العاملين اليوم في الدفاع المدني هم من المتطوعين”.

وكشف عن وجود خطر حقيقي على حياتهم خلال قيامهم بأعمالهم في فتح الطرقات والإنقاذ.

وتابع: “مساء أمس الأربعاء، تم استهداف طاقمنا بقذائف مدفعية خلال بحثه عن مفقودين تحت ركام منزل مستهدف، لكن لم يسجل وقوع إصابات في صفوفهم”.

ومنذ بداية الحرب، تعرضت بلدة جباليا ومخيمها لقصف إسرائيلي عنيف أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة فضلا عن توغلات إسرائيلية طالتها ضمن العملية البرية التي بدأها الجيش في القطاع في 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن عدد الضحايا من جهاز الدفاع المدني منذ بداية الحرب بلغ نحو 45 شهيدا، فيما وصل عدد سيارات الإسعاف المدمرة بشكل كامل لنحو 121 مركبة.

(الأناضول)