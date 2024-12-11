شمال غزة يباد.. استشهاد فلسطينية وطفليها بصاروخ من مسيرة

غزة: استشهدت سيدة فلسطينية وطفليها باستهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية الأربعاء أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حيث يمعن الاحتلال بالإبادة والتطهير العرقي منذ أكثر من شهرين.

وقال مصدر طبي، “استشهد 3 فلسطينيين هم سيدة وطفلاها أمام بوابة مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، إلى “انتشال جثامين الشهداء الثلاثة ونقلهم إلى المستشفى وسط ظروف أمنية خطيرة وإطلاق متواصل للنيران”.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بصاروخ سيدة فلسطينية وطفليها أمام بوابة مستشفى كمال عدوان ما أسفر عن استشهادهم.

ومنذ فجر الأربعاء، يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في محافظة الشمال خاصة منطقتي بيت لاهيا وجباليا حيث نفذ عمليات نسف واسعة وغير مسبوقة لأحياء سكنية هناك.

ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية متواصلة في محافظة الشمال بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يرى الفلسطينيون أن العملية الإسرائيلية تهدف إلى تهجيرهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت نحو 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)