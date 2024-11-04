سياسة | عربي | فلسطين

شمال غزة يباد.. استشهاد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيل لمنزلين في بيت لاهيا

4 - نوفمبر - 2024

غزة: استشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وفقد آخرون تحت أنقاض منزلين قصفهما الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة، التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ شهر.

وأفاد شهود عيان بـ”استشهاد 15 فلسطينيا، وفقدان آخرين تحت الأنقاض، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي أبو سمرة وزعرب، في بيت لاهيا”.

وسبق أن قال شهود عيان، في الحصيلة الأولية لعدد الشهداء، إن القصف أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وفقدان آخرين تحت الأنقاض.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شرع الجيش الإسرائيلي بقصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، وفي اليوم التالي بدأ اجتياح المنطقة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

(الأناضول)

