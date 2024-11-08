شمال غزة يباد.. استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي بمشروع بيت لاهيا 

غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون، الجمعة، بغارتين إسرائيليتين على شمال قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي منذ أكثر من شهر.

وأفادت مصادر طبية، بأن 4 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدفهم بمشروع بيت لاهيا.

وفي قصف إسرائيلي آخر، أفاد “مستشفى العودة” في بيان، بأن 3 مصابين وصلوا إليه جراء استهدافهم في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 43 ألفا و508 شهداء

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى “43 ألفا و508 شهداء” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 399 يوما على قطاع غزة الذي خلف أيضا أكثر من مئة ألف مصاب.

وأفاد التقرير بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و508 شهداء، و102 ألف و684 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023″.

وأوضحت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و123 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وذكرت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)