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شمال غزة يباد.. الدفاع المدني: توقف عملنا كليا والوضع كارثي- (فيديوهات)

23 - أكتوبر - 2024

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غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء الأربعاء، توقف عمله كاملا في محافظة الشمال، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 5 من عناصره، واستهداف 3 آخرين بشكل مباشر، وقصف مركبة الإطفاء الوحيدة.

وقال الدفاع المدني، في بيان: “توقف عملنا كليا في محافظة الشمال، والوضع أصبح كارثيا هناك، والمواطنون المتواجدون باتوا بدون خدمات إنسانية”.
وأضاف: “قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصرنا واقتادتهم إلى مكان مجهول”.
وأوضح الدفاع المدني أن “آليات إسرائيلية عسكرية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع، وأضرمت النيران فيها”.

وأكد انقطاع الاتصال بـ”3 من عناصرنا كانت طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفتهم (قبل ساعات) في مشروع بيت لاهيا، حيث لا يعلم الجهاز مصيرهم”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جهاز الدفاع المدني، إصابة 3 من عناصره بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيرة صوبهم في مشروع بيت لاهيا، بعد إنذارهم عبر مسيرة كواد كابتر بالإخلاء القسري والتوجه إلى منطقة “الشيخ زايد”، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي حاصر النازحين في الشيخ زايد واحتجزهم.

ويتواصل القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من شمال قطاع غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش بإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول محمد يعقوب:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 12:29 ص

    ليس شمال قطاع غزة ألوحيد ألذى يباد، بل هى بداية لإبادة ألقطاع بالكامل، إنسانا وحجرا. نتنياهو يريد قطاع غزة خاليا من ألسكان بالكامل حتى يضم أرض ألقطاع لمملكته ألتى أطلق عليها مسمى إسرائيل. ألذى شجع نتنياهو على هذا ألأمر هو أولا ألموقف ألعربى ألجبان وخصوصا من ألدول ألمحيطه بفلسطين! أخص هنا مصر ألسيسية ألتى حكمت ألقطاع ردحا من ألزمن ثم إنسحبت منه بعد ألعام 1967. أنا محتار ما أصف به ألموقف ألمصرى؟! أثناء ألحكم ألمصرى للقطاع سمعنا أنه قامت علاقات أسرية بين أهل ألقطاع والمصريين، نتج عنها أولاد من أم مصرية وزوج غزاوى والعكس أيضا حصل! لماذا هذا ألموقف ألسيساوى من غزة وأهلها؟! سمعنا أن ألسيسى جاء لحكم مصر على دبابة إسرائيلية! لم أصدق يومها حتى كان ألموقف ألمصرى ألحالى من ألقطاع وأهله!!! هل شعب مصر موافق على هذا ألموقف ألسيساوى من ألعدو ألصهيونى؟ أنتظر ألإجابة من أحفاد عبدالناصر ألزعيم ألمصرى ألأول وألأخير ألذى أحب غزة وشعبها وأحب فلسطين ألتى حارب فيها. هل من مجيب؟؟؟!!!!

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  2. يقول رضا تونس:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 8:38 ص

    الانظمة العربية الرجعية حليفة الإمبريالي الامريكي و الصهيوني النازي والفاشي لا يمكن أن تكون سندا للفلسطينيين وهي تلعب الدور الموكول لها من طرف الإمبريالي وهو محاضرة شعبها في أقفاص دولها و تدجينها لقاء الحفاظ على كراسيها

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  3. يقول عادل المصري:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 9:48 ص

    لقد أصبحت الحكومات العربية عار على جبين الشعب العربي، وخصوصاً الدول المصدرة للبترول والغاز الذي بإمكانها بوقف تصدير البترول والغاز أن تجبر أمريكا وأوروبا على إتخاذ موقف جاد ضد الإحتلال والعدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضدالشعب العربي في فلسطين ولبنان. وهذا أضعف الإيمان وأقل ما يمكنهم القيام به.العار كل العار عليكم. الشعب العربي مطالب بالتحرك ووقف تصدير البترول والغاز.

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