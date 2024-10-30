شمال غزة يباد.. بوريل يدين المجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا- (تدوينة)

أنقرة: أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الهجوم الإسرائيلي على مبنى مؤلف من 5 طوابق في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال بوريل في منشور عبر منصة “إكس” الأربعاء، إن المشاهد القادمة من بيت لاهيا “مروعة”، لافتا إلى “مقتل ما لا يقل عن 100 شخص في الهجوم”.

وفي معرض إدانته للهجوم، أفاد بوريل: “لا يزال التجاهل قائما لمبادئ التناسب (في الرد) وحماية المدنيين”.

وأضاف: “لن نتوقف عن إدانة ذلك والمطالبة بالمحاسبة”.

The images from Beit Lahiya in #Gaza are horrifying. At least 100 people have been killed in another IDF attack. The principles of proportionality and protection of civilians continue to be brutally disregarded. We will not stop condemning this and calling for accountability. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2024

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 93 فلسطينيا، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 40 آخرين، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق على مناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تعمل على احتلال شمال غزة وتحويله إلى منطقة عازلة وتهجير المواطنين، تحت حصار مطبق يمنع دخول الغذاء والماء والأدوية وقصف مكثف قتل ما لا يقل عن ألف فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)