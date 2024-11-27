شمال غزة يباد.. شهداء فلسطينيون بغارة إسرائيلية في محيط “كمال عدوان”- (فيديو)

غزة: قتل وجرح عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال قطاع غزة التي يمعن جيش الاحتلال بإجراءات الإبادة والتطهير العرقي فيها منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد شهود عيان بأن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في محيط مستشفى كمال عدوان أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، دون تفاصيل.

قصف متواصل بالأسلحة الثقيلة في محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا pic.twitter.com/AjMJPCGyWH — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) November 27, 2024

يأتي ذلك في ظل توقف جهاز الدفاع المدني الفلسطيني عن العمل بالمحافظة منذ 36 يوما، جراء تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مركباته وطواقمه واعتقالهم منذ 5 أكتوبر الماضي.

وفجر الأربعاء، كثف جيش الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في محافظة الشمال بالقصف الجوي والمدفعي كما حاصر مدرسة وأجبر النازحين داخلها على المغادرة.

وفي 5 أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)