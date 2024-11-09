شمال غزة يباد.. غارات إسرائيلية مكثفة بمحيط مستشفى “كمال عدوان” 

غزة: شنت مقاتلات إسرائيلية حربية، مساء السبت، سلسلة غارات عنيفة بمحيط مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ أكثر من شهر.

وأفاد شهود عيان ، أن “المقاتلات الحربية شنت سلسلة غارات متتالية ومكثفة (حزام ناري) في محيط مستشفى كمال عدوان الذي تعرض في أوقات سابقة لحصار واقتحام وقصف إسرائيلي مباشر.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى كمال عدوان، مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه إثر اقتحامه لنحو 24 ساعة.

وقال إعلام محلي، من بينه قناة الأقصى الفضائية إن “طيران الاحتلال يشن حزاماً نارياً على محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة”.

وفي منطقة الفاخورة، شمال غرب مخيم جباليا، أفاد شهود عيان أن أصوات انفجارات ضخمة دوت في المكان جراء تفجير جيش الاحتلال لمنازل هناك.

يأتي ذلك وسط تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من محافظة شمال غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وتسببت هذه العملية في خروج المنظومة الصحية عن الخدمة وفق تصريحات مسؤولين حكوميين، فضلا عن توقف عمل جهاز الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

ورغم ذلك، تحاول المستشفيات الثلاثة الرئيسية في المحافظة “كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة”، العمل بأقل الإمكانات وبطبيب واحد أو اثنين وفي ظل نفاد مخزونها من الأدوية والمستهلكات الطبية، لتقديم الحد الأدنى من الخدمة للجرحى والمرضى.

كما يفاقم هذه الأوضاع، حالة العزلة التي فرضها الجيش الإسرائيلي على المحافظة بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عنها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

( وكالات)