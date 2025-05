شمال غزة يباد.. نقص المتخصصين بالجراحات “كابوس يومي”- (فيديو)

غزة: قال مسؤول صحي فلسطيني، الإثنين، إن نقص الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ أكثر من شهر، بات “كابوسا يوميا”، فيما تواصل الطواقم الموجودة تقديم خدماتها “وسط الخطر وغياب الإمكانيات”.

وأضاف مدير المستشفى (حكومي) حسام أبو صفية، للأناضول: “نقص الكوادر والتخصصات الجراحية اللازمة بات كابوساً يومياً، ونحاول إنقاذ الأرواح وسط ضغوط لا تُحتمل”.

وأوضح أبو صفية أن الطواقم الطبية “تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى، حيث تفتقر إلى الكوادر المتخصصة في الجراحات المختلفة والإمدادات الطبية الحيوية، بسبب الحصار المطبق على شمال القطاع”.

Dr. Hossam Abu Safia, Director of Kamal Adwan Hospital at the besieged northern Gaza.

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة المحاصر. pic.twitter.com/ExQ9mwmggS

— Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) November 11, 2024