“شمال غزة يموت جوعا”.. حملة إلكترونية ضخمة تفضح الاحتلال وتبرز مأساة الأطفال الجوعى

غزة – “القدس العربي”:

تشهد الحملة الالكترونية “شمال غزة يموت جوعا”، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز خلالها المشاركون المأساة التي يعيشها السكان هناك، الذين يعانون من قلة الطعام، حيث تتفشى المجاعة في صفوفهم بشكل خطير.

ووفق ما يؤكد نشطاء يشاركون بقوة في الحملة، وينشطون أيضا في مبادرات مساعدة السكان خلال الحرب، فإن عدد التغريدات في الحملة التي انطلقت الخميس، فاق النصف مليون تغريدة ومنشور على مواقع التواصل.

معاناة الشمال

وقد جرى التركيز في المشاركات، على ما يعانيه السكان في مناطق شمال القطاع، التي تتعرض لحصار مشدد أكثر من مناطق الجنوب والوسط، من جوع أدى إلى وفاة عدد من السكان، وتسبب أيضا في فقدان المواطنين للكثير من أوزانهم.

وحملت التدوينات والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، على هاشتاق “شمال غزة يموت جوعا” مطالبات لدول العالم والمنظمات الاغاثية والحقوقية، بسرعة التدخل لإنقاذ السكان من الموت جوعا في تلك المناطق.

وشمال غزة المقصود فيه مدينة غزة بأحيائها وبلدات ومخيمات الشمال، وهي مخيم جباليا وبلدات بيت لاهيا وبيت حانون، والقرى الصغيرة التابعة لها.

وكتب نور عيد على موقع “فيسبوك”، يقول “في عيد الأضحى الذي ذبحت فيه ملايين الأبقار والأغنام في العالم الإسلامي، يجوع أهل شمال القطاع، يوم أن كان لهذه الأمة قيادة تعبّر عنها، قال الخليفة: انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى تأكل الطيور من خير المسلمين، يا أرحم الراحمين رحماك بنا”.

أما لين خالد فكتبت “شمال غزة يُجّوع وأطفالنا تموت جوعاً”، وكرر ذات التدوينة هيثم أحمد، وقد أرفقها بصورة كاريكاتير لطفل فلسطيني ظهر الجوع على جسده، وقد تمدد على علم فلسطين.

نجاح الهاشتاق

وكتبت وفاء سليم “شمال غزة يُجّوع وأطفالنا تموت جوعاً والعرب والمسلمون يأكلون ويفرحون في قدوم العيد”.

أما ياسمين جمعة، فكتبت “بحمد الله وصل هاشتاق شمال غزه يموت جوعا، إلى نصف مليون تغريدة في سويعات قليلة بدون حاجتنا إلى نجوم ومشاهير الغفلة”.

وقد شارك عدد من النشطاء في تدوينات أرفعت بلقطات مصورة لأطفال شمال غزة، وقد ظهر عليهم الجوع، أو خلال طلبهم للأكل من “تكايا” الطعام.

وكتب إبراهيم حبوش “المجاعة تهدد حياة الأطفال شمال قطاع غزة مجددا بسبب وقف المساعدات”.

وكتب جهاد حلس على منصة “اكس”، يقول “حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول يا رب لم أكن أعلم، ها نحن نخبركم ونحن في أيام الله، غزة تموت من الجوع”، وختم تغريدته بالقول “اللهم إني بلغت اللهم فأشهد”.

التاسع عالميا

وقال في تدوينة أخرى إن هذا الهاشتاق، أصبح التاسع عالميا، في أقل من ساعة، وطالب بتكثيف نشره بكل اللغات.

أما عماد زقوت فقد كتب على منصة “اكس”: “ناقوس المجاعة في شمال غزة”، وأرفقها برسم كاريكاتير، للقفص الصدري، دلالة على الجوع، وأسفله جرس انذار.

وكتب حساب أدهم الشرقاوي على “اكس”، بعد أن وضع مقطع فيديو لأطفال وهم يتهافتون على قدر فيه القليل من الطعام “يا الله، كلّ من جوَعهم، أو شارك في تجويعهم، أو كان قادراً على أن يرفع الجوع عنهم ولم يفعل، فلا تُمته حتى يشتهي اللقمة ولا يجدها”.

وقد حمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وقال إنهم يستخدمون المساعدات والغذاء كـ “أداة للضغط السياسي ضد المدنيين في قطاع غزة، ويكرّسون المجاعة ويفاقمون الأوضاع الإنسانية بشكل مُتعمّد”، وأكد أن قطاع غزة يتجه بشكل متسارع نحو “المجاعة”، وقال إن هناك 3500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية.