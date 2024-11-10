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شمال غزة يُباد… استشهاد 32 فلسطينياً بمجزرة إسرائيلية جديدة في جباليا 

10 - نوفمبر - 2024

مشيعون بجوار جثامين فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل في جباليا، في مستشفى الأهلي في مدينة غزة 10 نوفمبر 2024. رويترز

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غزة: استشهد 32 فلسطينيًا وأصيب آخرون، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الأحد، بعد قصفه منزلاً في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف منزلاً مكتظًا بالسكان والنازحين من عائلة “علوش” في منطقة جباليا البلد.

وذكر الشهود أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل، وتمكّن المدنيون من انتشال 32 شهيداً، بينهم 13 طفلاً، إضافة إلى عدد كبير من المصابين.


وأشاروا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر، ولا تتوفر أي إمكانيات لإخراجهم.

وقال الشهود إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى موقع المنزل بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على جباليا واستهدافه لأي فرق إنقاذ.

(الأناضول)

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  1. يقول سامى عبد القادر:
    نوفمبر 10, 2024 الساعة 8:24 ص

    شمال غزة يُباد على يد الجيش الصهيونى المجرم السفاح، وتتطاير أشلاء الشهداء من النساء والأطفال والمدنيين المسلمين العُزل، بينما جيوش ما تُسمى بدولنا العربية تتفرج على تلك الإبادة الجماعية البشعة، دون أن يهنز لها جفن أو ضمير أو نخوة أو إنسانية، ولا أقول رجولة، حتى لا أُنجس وأُلوث كلمة ومعنى الرجولة!!!
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    أما من يغتصبون حكم أمتنا المُحتلة المنكوبة، فجلهم عملاء وجواسيس وخونة، وضعهم أسيادهم الصهاينة عنوة وقسراً فوق رقابنا ليكونوا لهم عبيداً خاضعين طائعين أذلاء، مقابل الجلوس المهين على كراسى الخيانة والعار!!
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