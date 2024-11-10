شمال غزة يُباد… استشهاد 32 فلسطينياً بمجزرة إسرائيلية جديدة في جباليا 

مشيعون بجوار جثامين فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل في جباليا، في مستشفى الأهلي في مدينة غزة 10 نوفمبر 2024. رويترز

غزة: استشهد 32 فلسطينيًا وأصيب آخرون، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الأحد، بعد قصفه منزلاً في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف منزلاً مكتظًا بالسكان والنازحين من عائلة “علوش” في منطقة جباليا البلد.

وذكر الشهود أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير المنزل بشكل كامل، وتمكّن المدنيون من انتشال 32 شهيداً، بينهم 13 طفلاً، إضافة إلى عدد كبير من المصابين.

صباح الخير يا عالم يا ظالم

المشهد الآن من جباليا البلد pic.twitter.com/0fhFQjGEjK — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 10, 2024



وأشاروا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر، ولا تتوفر أي إمكانيات لإخراجهم.

وقال الشهود إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى موقع المنزل بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على جباليا واستهدافه لأي فرق إنقاذ.

(الأناضول)