شمالُ غزةَ يُباد.. الدفاع المدني: 200 ألف فلسطيني بلا طعام ولا ماء

غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، مساء الأربعاء، أن 200 ألف مواطن في شمال قطاع غزة يعيشون بدون طعام أو شراب أو دواء لليوم الـ12 على التوالي.

ويتم ذلك في ظل عملية تطهير عرقي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة التي انطلقت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الدفاع المدني، في بيان: “200 ألف فلسطيني بلا طعام أو شراب أو دواء لليوم 12 على التوالي في مخيم جباليا شمالي القطاع”، مشيرا إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقصف وينسف مباني وبنية تحتية في محافظة شمال القطاع”.

وأضاف: “عشرات الشهداء قتلهم الجيش الإسرائيلي ولا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات دون القدرة على انتشالهم، في ظل العملية العسكرية واستهداف الجيش أي جسم متحرك”.

ولفت إلى أن “جباليا تُباد وتتعرض للموت الممنهج”.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات حرق ونسف لمبانٍ ومنازل مواطنين فلسطينيين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأشار الشهود إلى سماع دوي انفجارات عنيفة من المخيم، ناتجة عن عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي لمنازل ومبان وممتلكات الفلسطينيين.

ومنذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في محافظة شمال القطاع، وأطبق حصاره على منطقة جباليا، مانعا الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، وأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع صلاح الدين، الممتد على طول شرقي القطاع من شماله إلى جنوبه.

وخلال عملية التطهير العرقي والإبادة في محافظة شمال غزة، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 342 فلسطينيا، ويواصل سياسة التجويع ضد سكان المحافظة، بحسب آخر حصيلة للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر أكثر من 141 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)