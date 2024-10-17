شمال غزة يُباد.. تحذير من كارثة بقسم حضانة الأطفال الوحيد

إسطنبول: حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، من “كارثة إنسانية حقيقية” على حياة الأطفال حديثي الولادة في “مستشفى كمال عدوان” نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق على شمال القطاع منذ 13 يوما.

وقالت الوزارة في بيان على منصة تليغرام، إن “كارثة إنسانية حقيقية تواجه الأطفال حديثي الولادة في حضانة مستشفى كمال عدوان”.

وأضافت أن ذلك يأتي مع ما تعانيه المستشفى من أزمة وقود ونقص الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة حصار الاحتلال لشمال قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن “قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان هو القسم الوحيد بهذا الاختصاص شمال قطاع غزة، وهي الوحيدة التي تحتوي على حضانات أطفال تخصصية متقدمة ومزودة بالأكسجين”.

ولفتت إلى أن “الطاقم الطبي المختص بالعمل في قسم الحضانة يواصل عمله رغم أصوات الانفجارات والقصف الإسرائيلي بالمنطقة المتواجد فيها المستشفى”.

وشددت الوزارة على أنه “حال لم يتم إدخال وقود إلى المستشفى ومستلزمات طبية لقسم الحضانة فإنه مهدد بالتوقف عن العمل الأمر الذي سيؤدي بكثير من الأطفال حديثي الولادة إلى الوفاة”.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياح شمال القطاع للمرة الثالثة منذ بداية الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

والثلاثاء قال القيادي بحركة “حماس” أسامة حمدان إن ما يحدث حاليا شمال قطاع غزة لا سيما في جباليا ومخيمها هو “عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان” تؤكد بدء إسرائيل خطة فصل شمال القطاع وتهجير سكانه.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 141 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)