شمال غزة يُباد.. وفاة مسن بالجفاف وإصابة 17 طفلا بسوء تغذية

غزة: أعلن مدير “مستشفى كمال عدوان” حسام أبو صفية، الأربعاء، وفاة مسن فلسطيني جراء الجفاف الحاد، وإصابة 17 طفلا بسوء تغذية نتيحة الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة منذ 47 يوما ضمن الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال أبو صفية في بيان: “بدأت حالات سوء التغذية بالتوافد منذ الثلاثاء، حيث حضر 17 طفلاً إلى الطوارئ، يعانون من علامات سوء التغذية، كما توفي رجل مسن نتيجة الجفاف الحاد”.

وأضاف: “الوضع أصبح أكثر كارثية، ولا يوجد تحرك من أي جهة دولية لفتح ممر إنساني يمكن من خلاله إدخال المستلزمات الطبية، الوفود الطبية الجراحية، وطعام أطفال وحليبهم، بما في ذلك الحليب العلاجي، حتى نتمكن من معالجة حالات سوء التغذية”.

وتابع أبو صفية: “نحن ما زلنا تحت الحصار الشديد، ولا يسمح بدخول أي شيء، لا دواء ولا طواقم طبية ولا طعام ولا مركبات إسعاف ولا خدمة الدفاع المدني”.

وأشار إلى أن المستشفى يعالج حاليا 85 إصابة من الأطفال والنساء بالحد الأدنى من الرعاية الصحية، ويوجد 6 حالات وصفهم بـ”الحرجة جدا” في قسم العناية المركزة.

وأردف مستنكرا: “رغم المناشدات المستمرة، يتكرر المشهد ذاته، أمس تلقيت نداء استغاثة لعائلة الكحلوت بعد استهداف منزلهم، وللأسف لا نستطيع القيام بأي شيء، من تبقى من أفراد العائلة، للأسف، أصبحوا شهداء”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اجتاح الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

(الأناضول)